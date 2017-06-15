Самый любимый доктор живёт в Верхней Пышме

Дмитрий Аввакумов из Верхней Пышмы одержал победу в народном голосовании среди врачей, Наталья Василькова — среди медицинских сестёр области. Фото: Владимир Мартьянов

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Вчера в Екатеринбурге в преддверии Дня медицинского работника, который будет отмечаться в воскресенье, торжественно подвели итоги областного конкурса «Мой любимый доктор». Награду в Театре эстрады получили врач и медицинская сестра, которых пациенты любят больше, чем других.

Это, пожалуй, один из самых справедливых конкурсов, — ведь решение о награде принимают не коллеги и не руководители, а пациенты и их родственники. Те, кто больше всего заинтересован в качестве помощи медиков. Эта оценка и беспристрастна, и по-настоящему дорога. А ещё — неожиданна: обычно, когда работника представляет к награде руководство, по больнице идёт молва. Но не в случае определения самого любимого доктора — никто не знает, от каких именно пациентов и в адрес кого именно больше всего наберётся слов «спасибо».

В этом году победу празднуют в Центральной городской больнице Верхней Пышмы — звание «Любимый доктор» получил врач-травматолог-ортопед Дмитрий Аввакумов.

— Дмитрий Александрович — опытный специалист, окончил медицинский институт в 2002 году, и с тех пор успел себя хорошо зарекомендовать среди пациентов, завоевать их любовь, — объяснили «ОГ» триумф коллеги в Верхнепышминской ЦГБ.

Победу в конкурсе среди среднего медицинского персонала одержала не менее опытный профессионал своего дела — Наталья Василькова из городской больницы Каменска-Уральского. «Василькова — медсестра добрая и внимательная», — так писали благодарные пациенты, отдавая за неё свои голоса в конкурсе.