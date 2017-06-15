Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Валерий Антипин, начальник производственного отдела Группы компаний «Уралстальконструкция»:

— С момента распада Советского Союза прошло уже 26 лет, и сегодня то и дело слышишь о заброшенных цехах, о заводах, которые продают за бесценок, чтобы построить там очередной жилой комплекс. Для сравнения, в СССР за меньшее время провели индустриализацию всей страны, построили массу заводов. Рывок в индустриальном развитии, перевооружение всех отраслей народного хозяйства, культуры и быта стали возможными благодаря Октябрьской революции, и первой ударной задачей стала тогда электрификация молодой страны.

«Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны», — говорил Владимир Ленин, считая именно электрификацию основой для создания передовых производительных сил. Именно поэтому план ГОЭЛРО, который был рассчитан на десять — пятнадцать лет и предусматривал строительство тридцати районных электрических станций, разработали меньше, чем за год: их привязывали к местам развития промышленности.

Ещё не закончилась Гражданская война, а в Уральской области началось строительство Кизеловской районной электростанции в Губахе.

Профессиональных строителей в первые годы не хватало, поэтому на стройку часто шли вчерашние крестьяне, которые умели делать всё и вкладывались в свой труд.

В память об этом мне осталась фотография деда Михаила Макаровича Лужинского, сделанная в 1924 году, в день открытия электростанции: электромонтёр по профессии, дедушка тоже участвовал в её строительстве.

Дед Валерия Антипина Михаил Макарович Лужинский (слева) на открытии ГРЭС. Фото из личного архива Валерия Антипина

Сегодня нам есть чему поучиться у наших предшественников. У нас большой строительный рынок, но за работу часто берутся иностранные специалисты, которые не знают наших строительных норм и порой с трудом могут прочитать наши чертежи. Стремясь уложиться в сроки, не всегда заботятся о качестве: между тем здания-ровесники революции отслужили свой век верой и правдой, некоторые сохранились лучше, чем дома, построенные 30–40 лет назад.

Мне крайне не нравится нынешнее отношение к советскому периоду. Люди «пляшут на костях», прикрывая это желанием добиться правды. Но правда не всегда бывает красивой и лёгкой. И вкладывая силы в свой труд, люди верили, что их усилия окупятся сторицей. И если бы не было таких гидроэлектростанций, таких заводов, как Уралмашзавод, Магнитка или Челябинский тракторный завод, если бы в короткие сроки мы не бросили все силы на их строительство и оснащение, вряд ли мы смогли бы выстоять в Великой Отечественной войне. И вряд ли смогли бы стать такой страной, какой являемся сейчас.