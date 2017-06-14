Найден живым!

Сегодня утром спасатели нашли четырёхлетнего Диму, потерявшегося в районе Рефтинского водохранилища. Его искали четыре дня спасатели, полицейские и волонтёры из Асбеста. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Спасатели предполагают, что четырёхлетний Дима прошёл порядка 8 километров, ел молодые побеги сосны и пил воду из болота.

В среду утром на болоте около ЛЭП № 35 поисковики нашли четырёхлетнего Диму, пропавшего 10 июня в районе Рефтинского водохранилища. Как сообщил «ОГ» пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых, измождённого мальчика доставили в больницу Асбеста, сразу встал вопрос о его срочной эвакуации в Екатеринбург.

Вскоре представитель регионального минздрава Константин Шестаков написал на своей странице в Facebook, что вертолёт Территориального центра медицины катастроф уже приземлился на площадке Областной клинической больницы № 1, а мальчик, состояние которого тяжёлое, находится в приёмном покое.

— У Димы сильно истощён организм, произошло обезвоживание и переохлаждение. Есть подозрение на пневмонию. На теле у малыша множественные укусы клещей. Снятые клещи отправлены на исследование на предмет заражения энцефалитом. Угрозы жизни ребёнка, по мнению специалистов, нет, — подчеркнул Валерий Горелых.

Он отметил, что в розыске мальчика участвовали до 500 человек из числа сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии, военнослужащих Минобороны и волонтёров, а также 20 служебно-розыскных собак, обученных работе по следу.

Сегодня утром спасатели нашли четырёхлетнего Диму, потерявшегося в районе Рефтинского водохранилища. Его искали четыре дня спасатели, полицейские и волонтёры из Асбеста, Екатеринбурга, Сухого Лога и Богдановича. До последнего момента надеялись на чудо, хотя уже казалось невероятным, что в таких экстремальных условиях, да ещё в холодную погоду, грозы и ливни Дима сможет выжить. Но он смог. А усилия сотен людей по его поискам увенчались успехом. В социальных сетях появились лаконичные сообщения, которых так ждали не только родители Димы, но и многие уральцы: «Найден. Жив. В тяжёлом состоянии. Идёт эвакуация». У Димы зафиксированы переохлаждение и множественные укусы клещей, но главное, как утверждают врачи, жизнь мальчика вне опасности. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

— Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин намерен ходатайствовать о награждении госнаградами наиболее отличившихся при поиске пропавшего ребёнка, — подчеркнул пресс-секретарь регионального полицейского главка.

Сейчас сыщики угрозыска выясняют детали и подробности крайне затянувшегося «путешествия» Димы. Напомним, что по факту его пропажи Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело.

Комментарий Евгений Куйвашев, врио губернатора Свердловской области: — Очень рад, что эта история закончилась хорошо. Ребёнка удалось найти. Уверен, врачи сделают всё необходимое, чтобы мальчик был здоров. Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в поисковой операции — и сотрудников специальных служб, и простых свердловчан, откликнувшихся на чужую беду. Сплочённость людей помогла спасти жизнь маленькому ребёнку. Это дорогого стоит! И, конечно, это лишний раз показывает, как важно объединиться для достижения поистине важной цели. Показательно, как много простых уральцев вышли на поиски, многие люди выражают готовность помочь ребёнку и его семье сейчас. Этот год мною был объявлен Годом добровольцев. И эта ситуация показывает, что добровольческие силы необходимо поддерживать, дорожить готовностью свердловчан объединиться, как можно больше рассказывать о людях, готовых отложить дела ради помощи близкому. Улицы, в конце концов, называть в их честь.

Как это случилось? Ранним субботним утром, 10 июня, маленький Дима вместе с родителями отправились отдохнуть на берегу Рефтинского водохранилища. Отец, взяв ребёнка, пошёл в лес за хворостом для костра (по другой версии, на рыбалку), мать осталась хлопотать у палатки. Мальчик закапризничал, запросился к матери, и отец отправил его к палатке одного. А когда вернулся сам, мальчика не было. Родители пытались искать его самостоятельно, но потом обратились в полицию.

К обеду лес прочёсывали более 50 спасателей и полицейских из Асбеста, Екатеринбурга, Сухого Лога и Богдановича. Позже к ним присоединились волонтёры. Спасатели-водолазы обследовали прибрежную зону водохранилища. Сыщики уголовного розыска, заподозрив причастность родителей к исчезновению ребёнка, проверили их на детекторе лжи, который показал, что злого умысла не было.

В тот же день в зону поиска доставили беспилотник МЧС России, позволяющий транслировать картину местности с высоты птичьего полёта, он обнаружил детские следы около ЛЭП, а также несколько лосей и медведя. На другой день медведь вышел из леса к волонтёрам и напугал их, после чего силовики и спасатели решили отправить по домам женщин и детей из числа добровольцев, а оставшимся волонтёрам запретили углубляться в чащу.

Поисковики обследовали 96 квадратных километров суши и 13 квадратных километров акватории водохранилища. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Поиски, к которым подключились военнослужащие и бойцы Росгвардии, продолжались четыре дня. За это время были сильные ливни и грозы. Ягод, которые можно было бы кушать, в лесу ещё нет. Организм четырёхлетнего ребёнка совершенно не готов к голоданию и длительному хождению по болоту.

В среду утром мальчика обнаружили поисковики. О том, что он жив, они сообщили по радиостанции. Сотовая связь в лесу не работала, и в течение всех дней поиска связь обеспечивал командир роты Асбествского ОВО лейтенант Росгвардии Дмитрий Язов. Он был в отпуске, но подключился к поискам мальчика, а единственным источником обмена информацией между поисковыми группами стал ретранслятор, установленный на телескопической мачте его автомобиля. Вскоре на странице ВКонтакте поисковых отрядов «Сокол» и «Лиза Алерт» появились сообщения: «Найден. Жив. В тяжёлом состоянии. Идёт эвакуация».

Многочисленные комментарии, которые последовали за этим сообщением, подтверждают, как много людей следили за этой историей и сопереживали малышу. «Самая радостная новость, которую можно было услышать! Прямо до слёз!», «Я преклоняюсь перед всеми, кто принимал участие! Огромное счастье! Слёзы радости! Димочка большущий умничка и самый настоящий герой!», «Не могу остановить слёзы… Вы все герои. Мы всей областью переживали за малыша. Здоровья тебе, Димочка. Ты нам всем стал уже родной». «Парень, ты пережил всё это, я представляю, как это…. я шёл в этом лесу один, почти ночью, мне было жутко. Но ты справился, надеюсь, теперь ты будешь ещё сильнее, здоровее. Мы были рядом с тобой, прости, что не смогли тебя найти раньше». Число таких комментариев сложно сосчитать, и всё время появляются новые.