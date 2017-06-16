Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Антон Ивановский, юрист:

— Жилищное хозяйство в привычном нам понимании появилось в России в конце XIX века вместе с доходными домами. Их правовой режим напоминал современные апартаменты. Весь дом принадлежал одному собственнику, который обеспечивал чистоту и порядок и сдавал квартиры внаём.

Электричество, газ и горячая вода в дореволюционной России были доступны только в больших городах. Ни о какой централизации не было и речи — в домах стояли свои котельные, а электричество генерировали частные станции. В Екатеринбурге, например, это было товарищество «Луч». Коммунальные услуги стоили дорого, и те, кому не по карману было электрическое освещение, могли снимать квартиру в доходном доме с керосиновыми или газовыми лампами.

Революция 1917 года стала в том числе и жилищно-коммунальной. Изменения произошли не везде и не сразу, но к 1920-м годам коммунистические идеи проникли и в быт людей, и сами термины «коммунальные услуги», «коммунальное хозяйство» появились вместе с новым явлением — коммунальными квартирами.

Идея «разделить и раздать почти даром» закономерно негативно сказалась на качестве быта — были созданы государственные жилищные и жилищно-эксплуатационные управления, с отключениями воды, архетипическими пьяными сантехниками и управдомами.

Вместе с тем Октябрьская революция дала начало не только электрификации страны — в городах повсеместно стало появляться централизованное водоснабжение и отопление. Централизации коммунальных услуг способствовало также появление домов типовой застройки.

Обратной стороной коммунальной революции стало укоренение в умах людей правила «общее — значит ничьё», и как следствие этого — грязи в подъездах, разбитых окон и отсутствия освещения. Коммунальные услуги для советских людей стоили очень дёшево, но качество их было ниже среднего. В Советском Союзе долгое время не было отдельного жилищного законодательства — отношения жильцов в доме регулировались Гражданским кодексом. Первый Жилищный кодекс РСФСР был принят в 1983 году и действовал до 2004-го.

Современные жилищно-коммунальные реалии — это советское наследие, спешно и неловко подстраиваемое под современность. Например, централизованное отопление есть в основном в постсоветских странах. И зачастую такая услуга стоит дороже, чем отопление в доме с собственной котельной. Из советского прошлого к нам пришли правила, по которым всё, что не принадлежит отдельному жильцу, является общей собственностью всех жильцов в доме. Её содержание приводит к необходимости проводить общие собрания, что создаёт дополнительные сложности. Многие компании в сфере ЖКХ работают по инерции так, как будто жители платят им по «советским», а не по рыночным ценам.

Сейчас предпринимаются попытки вернуться к дореволюционной системе с оглядкой на современную жизнь. Многие застройщики возводят апартаменты и самостоятельно занимаются управлением, обслуживанием и благоустройством здания. Однако и цены на коммунальные услуги в таких зданиях выходят вполне себе «царские».