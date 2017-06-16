Лауреатами премии «Медицинский Олимп» стали 58 медиков Екатеринбурга

Фото: Антон Буценко (екатеринбург.рф)

Накануне Дня медицинского работника в екатеринбургском киноконцертном театре «Космос» вручили премии профессионального признания «Медицинский Олимп — 2017».

Лауреатами стали 58 медиков в пяти номинациях. Премию «Спасение года» получил коллектив Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса и ЦГКБ № 23. Осенью минувшего года они оказывали экстренную помощь пострадавшим в аварии на заводе имени Калинина, когда крыша одного из цехов провалилась под весом выпавшего снега, и под завалами оказались рабочие.

Екатеринбургский центр «Микрохирургия глаза» был признан лидером в номинации «Лечебная технология года». Здесь разработали новую технологию удаления внутриглазных опухолей, угрожающих не только зрению, но и жизни пациента.

Героями номинации «Рождение года» стала семья, в которой после процедуры ЭКО родились сразу трое малышей: Влад, Стас и Кристина. Подготовка к беременности и процедура ЭКО у пары проводилась в Центре семейной медицины, ведение беременности — в консультативно-диагностической поликлинике ДГБ № 10, а родилась тройня в родильном доме Уральского НИИ ОММ. Малыши здоровы, хорошо кушают и набирают вес.

В номинации «Моя поликлиника» победили педиатрическое отделение № 2 Детской ГКБ № 9, поликлиническое отделение № 3 ЦГБ № 20 и Стоматологическая поликлиника № 12.

В номинации «Организационная технология года» на «Медицинский Олимп» поднялись сотрудники отделения паллиативной помощи ЦГБ № 2