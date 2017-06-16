Археологи обнаружили селение, в котором уральцы жили 3 000 лет назад

Археолог Наталья Соболева рассказывает, что рядом с рекой или озером древний культурный слой можно обнаружить, слегка воткнув лопату в грунт. Фото: Алексей Кунилов

Представители гамаюнской культуры жили в Невьянском районе на берегу речки Быньги, пока в ней водилось много рыбы. Об этом свидетельствуют осколки керамической посуды, найденные в грунте, и следы построек. Находку археологи обнаружили неглубоко — всего на расстоянии 40 сантиметров от поверхности почвы.

— Культурный слой небольшой — люди жили здесь не очень долго, за 3 000 лет жизнедеятельность леса дала лишь такое увеличение почвы, — объясняет Андрей Старков, начальник отдела археологии Научно-практического центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области. — Для того чтобы разведать, какую именно территорию занимало древнее поселение, мы сделали десять шурфов. Площадь, по нашим расчётам, составила 1 836,7 квадратного метра.

Андрей Старков, начальник отдела археологии НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области, определил возраст осколков керамики по орнаменту на них. Фото: Алексей Кунилов

Наткнулись на поселение почти случайно — прежде чем на территории вести хозяйственную деятельность, по закону положено получить документ, что на ней нет памятников истории и культуры. Документ выдаётся только после разведки, её-то и проводят учёные. Причём средства на археологическую разведку выделяет тот, кто претендует на разработку этой местности.

— О том, что рядом с Быньгой могут оставаться следы древних людей, мы предполагали, — признаётся автор открытия Наталья Соболева, ведущий археолог Центра. — Когда проводили раскоп, ориентировались на местность поблизости от реки: известно, что в древности люди селились у воды. Вода была и источником пропитания, и давала возможность передвижения.

С первого взгляда на черепки и не понять, что это - осколки керамической посуды, которым примерно 3 000 лет. Фото: Алексей Кунилов

На осколки керамической посуды наткнулись почти сразу — с десяток артефактов, созданных в период X–IV веков до нашей эры, достали из трёх шурфов. В одном из таких шурфов был обнаружен след от жилища — очевидно, деревянной постройки. В разрезе грунта чётко видны ровные геометрические контуры того, что некогда было постройкой. Возможно, пепел, предполагает Наталья Соболева. Или истлевшее дерево. Всё это — следы гамаюнской культуры, которая была распространена в первом тысячелетии до нашей эры в лесном Зауралье.

Историки поясняют: это — далеко не единственное селение, представляющее гамаюнцев на территории Свердловской области. Подобные уже находили и исследовали. Однако каждая новая находка позволяет дополнить знание о наших предках — людях, которые населяли Урал в другие времена.

Самый большой из найденных у Быньги древних артефактов имеет размер 5 сантиметров в длину, 4 сантиметра в ширину. Фото: Алексей Кунилов

— Период, к которому относится найденное у Быньги селище, считается в истории «тёмным временем», — говорит Андрей Старков. — В то время не было письменности, и о жизни человека мы можем судить лишь по обнаруженным во время раскопок предметам быта, орудиям труда и охоты.

В эпоху поздней бронзы — раннего железного века на Среднем Урале жили протоугорские племена — предки народов финно-угорской языковой группы. И речь не только о современных манси, хантах, мордве, марийцах и удмуртах, но и о венграх. Предположение, что рядом с Быньгой жили именно представители гамаюнской культуры, учёные сделали, изучив характерный орнамент на черепках керамики. Время оставило на закалённой огнём глине чёткий симметричный узор из крестиков и полосок. Детально изучив состав, из которого сделана керамика, догадку подтвердили: да, эту глиняную посуду сделали примерно 3 000 лет назад руки древних жителей Урала.

Сейчас на территории селения запрещено вести любую хозяйственную деятельность. Лес с речкой будут находиться под охраной государства, местность под названием «Быньги-2» уже зарегистрировали в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Шурф с остатками жилища законсервировали по всем правилам археологической науки: закрыли полиэтиленовой плёнкой и засыпали землёй. Сверху придавили кусками дёрна — сторонний человек и не поймёт, что здесь работали археологи.

— Иначе никак — координаты территории нельзя разглашать по закону, — объясняет Старков. — За дело могут взяться чёрные археологи, и тогда для науки, для наследия, найденное нами поселение будет потеряно.

Керамические находки, обнаруженные возле Быньги, украшены косыми штампованными крестами и волнистыми узорами, характерными для гамаюнской культуры. Фото: Алексей Кунилов

Справка "ОГ" Гамаюнская культура — археологическая культура конца бронзового и начала раннего железного веков горнолесного, лесного, лесостепного Зауралья и Приуралья. Названа по стоянке на мысе Гамаюн Верх-Исетского пруда близ Екатеринбурга. Характеризуется жилищами наземными и углублёнными, срубными и каркасными, с земляными лежанками, лёгкими постройками типа шалашей и чумов. Кстати На территории Свердловской области под охраной находятся более 1 600 объектов исторического и культурного наследия человека.Каждый год учёные делают новые находки. В прошлом году следы жилья древнего человека были сделаны на территории Артёмовского городского округа. Иногда древний культурный слой (черепки керамики, детали охотничьих стрел, женские украшения) обнаруживают, слегка воткнув лопату в грунт — особенно если это рядом с водоёмом.