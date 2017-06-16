Свердловские журналисты отправились отмывать скалы на Чусовой

Фото: Владислав Луканин

В пятницу в экологический сплав по реке Чусовой отправилась команда журналистов области, среди которых — журналист «ОГ» Пётр Кабанов. Возглавляет команду редактор газеты «Шалинский вестник» и постоянный автор «ОГ» Дмитрий Сивков. В путешествии им предстоит преодолеть почти 100 километров.

Журналисты пройдут маршрутом, описанном нами в сюжете «Путешествия по Уралу»

А раз это экосплав, то и цели у туристов соответствующие — за три дня они должны будут убрать мусор на стоянках и отмыть прибрежные скалы от надписей. Началось путешествие в Шале, журналистов лично провожал глава Шали Алексей Богатырёв. Следующая остановка — село Чусовое, а завершат сплав в деревне Мартьяново. Пожелаем нашим коллегам удачи и хорошей погоды!