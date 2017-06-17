Главным достижением Великой русской революции стало образование СССР

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Евгений Белоносов, политолог:

— Россия ничего не потеряла, потому что терять было нечего — это и являлось основной причиной Великой русской революции.

К началу Первой мировой Российская империя была отсталой аграрной страной, где 90 процентов населения оставалось безграмотным. Фактически существовал запрет на образование для детей низших классов, так называемый «циркуляр о кухаркиных детях». Например, известный детский писатель Корней Чуковский был отчислен из гимназии на основании этого циркуляра. Следствием такой политики стало огромное отставание в развитии всех институтов государственной системы Российской империи. Несколько индустриальных центров в европейской части страны не делали погоды. Противоречия, приведшие к революции 1905 года, не были устранены. Все реформы, в том числе аграрная (отмена крепостного права) и последующие Витте и Столыпина, были провалены. Такому государству в принципе невозможно было вписаться в рамки индустриального ХХ века.

Да, революционные процессы 1917 года и начавшаяся Гражданская война безусловно привели к огромным человеческим жертвам. Но причина всех этих бед — неспособность царя и правительства к управлению огромной страной, предательство элит, утрата служителями РПЦ доверия населения.

Промышленность не обеспечивала войска элементарным: оружием, патронами, снарядами, не говоря уже о технологичных вещах — танках и самолётах. В армии до 1917 года практиковались телесные наказания. Не было адекватного управления страной. Свой золотой запас Российская империя тратила на покупку вооружений. Причём российскими деньгами для заключения этих сделок распоряжались британцы. Контракты заключались на невыгодных для России условиях, сроки их не выдерживались, вооружение не поставлялось своевременно. Даже прибыв в Россию, оружие и боеприпасы не доставлялись на фронт, так как транспортная инфраструктура не позволяла доставлять военные грузы из Архангельска — единственного порта, через который осуществлялась логистика.

Нам рассказывают о профессионализме царских генералов и офицеров. В пример ставят знаменитый Брусиловский прорыв. Но он не мог изменить ситуацию — это была операция, осуществлённая по просьбе Англии для отвлечения германских войск с фронтов во Франции.

Царская Россия переживала глубочайший экономический и политический кризис.

В результате революции народы России получили мир и уникальные возможности для развития. Безусловно, главным достижением Великой русской революции стало образование СССР — новейшей социальной формации, под красным флагом которой прошёл весь ХХ век. Государство, на которое ориентировалось и с которого брало пример большинство стран мира. Советский Союз был образцом справедливого социального государства, задал высокую планку социальных гарантий.