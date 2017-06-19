Работу на Свердловском инструментальном заводе за 60 млн рублей сделали менее вредной

Печь нагревается до 2300 градусов и охлаждается азотом. Процесс обработки мастера отслеживают на специальном экране. Из печи детали сразу отправляются заказчику. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня на Свердловском инструментальном заводе («СИЗ») заработал новый цех вакуумной термической обработки, на модернизацию которого предприятие, с учётом субсидий областного и федерального минпрома, потратило порядка 60 млн рублей. Как отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, ввод в эксплуатацию нового участка — это событие не отдельно взятого предприятия, а всего машиностроительного комплекса региона.

К приезду сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба и министра промышленности и науки области Сергея Пересторонина на заводе готовились основательно. Фото: Алексей Кунилов

Комплекс вакуумной термической обработки состоит из моечной машины и газовой закалочной печи. Демонстрируя гостям светлый цех с современным энергоэффективным оборудованием, председатель совета директоров «СИЗ» Вячеслав Медведев рассказал, что новое оборудование позволит повысить качество закалки инструмента и сократить трудоёмкость производственного процесса. Объём загрузки печи — порядка 600 килограммов, в месяц она способна обрабатывать 30–40 тонн металла.

На Свердловском инструментальном заводе стараются создать комфортные условия для работы. Фото: Алексей Кунилов

Но изменениям рады не только руководители предприятия и областного минпрома, но и простые сотрудники завода, которые занимались термической обработкой деталей. Они отмечают, что условия труда за последнее время заметно изменились в лучшую сторону.

В цехе термической обработки Свердловского инструментального завода каждую смену работает по 4 сотрудника. Все процессы теперь - автоматизированы. Фото: Алексей Кунилов

— Работать в прежних условиях было непросто: пыль, загазованность, жара, не всегда справлялась вентиляция. Сейчас для сотрудников созданы нормальные условия работы, соответствующие современным требованиям техники безопасности. На новом оборудовании трудятся те же специалисты, которые раньше работали на соляных печах — они прошли обучение. Сейчас цех термической обработки работает в три смены: в каждую трудятся четыре человека, раньше было вовлечено больше людей, и работа была тяжелее. Многое зависело от квалификации работника: он действовал в соответствии с режимной картой и мог ошибиться. Сейчас всё автоматизировано, — рассказал «ОГ» начальник производственно-термического цеха Валерий Гаврилов.

На Свердловском инструментальном заводе ещё остались цеха, которые ждут модернизации. Фото: Алексей Кунилов

— Это новый уровень качества продукции и импортозамещения. Мы уверены в том, что на вашем заводе будет создаваться качественный инструмент, который позволит нашим промышленным предприятиям выполнять намеченные программы, — отметил Сергей Пересторонин и подчеркнул, что к осени на заводе введут в эксплуатацию ещё один обновлённый участок.

Экскурсию для Сергея Пересторонина и Александра Якоба провёл председатель совета директоров «СИЗ» Вячеслав Медведев. Фото: Алексей Кунилов

Как отметил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, новый цех термообработки будет востребован и у других свердловских предприятий.

Вячеслав Медведев показал Александру Якобу и Сергею Пересторонину образцы продукции Свердловского инструментального завода. Фото: Алексей Кунилов.

— Есть реальная перспектива взять рынок за счёт заказов на обработку оборудования. Если раньше на каждом предприятии самостоятельно делали инструмент и оснастку, то сейчас многие машиностроительные предприятия оптимизировались, и инструментального производства там, скорее всего, нет. Новый цех привлечёт внимание других предприятий, что положительно скажется на экономике инструментального завода, — заметил Александр Якоб.