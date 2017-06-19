В России хотят создать институт сертифицированных государственных нянь

Омбудсмен по правам ребёнка в России Анна Кузнецова предложила создать в стране институт серти-фицированных бесплатных госнянь для присмотра за детьми до трёх лет. Фото: Владимир Мартьянов

С предложением создать институт государственных нянь выступила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. «ОГ» решила разобраться, как свердловчане решают проблему, пока бесплатные «заместительницы мам» существуют только на бумаге.

В интересах ребёнка

Как отметила Анна Кузнецова, в настоящее время в России в решении этой проблемы нуждаются более трёхсот тысяч детей. Более пяти миллионов матерей воспитывают детей в одиночку, и им была бы кстати помощь госняни. Идея заключается в том, чтобы дошкольниками занимались органы соцзащиты. Предполагается, что социальные работники, которые возьмут на себя роль государственных нянь, «будут обладать специальными знаниями и иметь сертификат, это позволит сделать помощь детям в возрасте до трёх лет более гибкой. Необязательно для этого строить детский сад», — цитируют СМИ детского омбудсмена. Такая услуга поможет задуматься о рождении следующих детей женщинам, которые не хотят уходить в отпуск по уходу за ребёнком, так как боятся потерять работу, а также поддержит молодых мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как заявила Анна Кузнецова, государственная услуга будет бесплатной для родителей. Кроме того, реализация проекта позволит создать дополнительные рабочие места, в том числе в отдалённых территориях, где нерентабельно строить новые детские сады.

В поисках Мэри Поппинс

Впрочем, и в муниципалитетах, где детских садов достаточно, есть семьи, где дети не могут посещать эти учреждения по состоянию здоровья или иным причинам. Кроме того, порой родителям приходится работать допоздна и в выходные. Если ребёнка оставить не с кем, приходится нанимать няню.

— Я действовала через «сарафанное радио». Всем родственникам, соседям, бабушкам во дворе рассказывала, что ищу женщину, которая присматривала бы за моими дочками, они передавали это своим знакомым. И няня нашлась, помогает мне уже больше трёх лет, — рассказала коллега-журналистка.

Другой способ найти «заместительницу мамы» — обратиться в специальное агентство. В нашем регионе существует как минимум десять таких агентств. Потенциальные няни оставляют свои резюме, а родители называют свои требования к няням: возраст, опыт, образование и так далее.

— Заказчик заполняет анкету, где прописывает требования к няне и условия, в которых ей придётся работать: возраст ребёнка, график работы, обязанности, которые нужно выполнять. Стоимость услуги агентства за подбор няни и сопровождение обслуживания — 9 тысяч рублей за три месяца, когда ищете няню на полный рабочий день, 8 тысяч рублей — на неполный рабочий день. Сопровождение предполагает, что если няня вас не устроит, мы тут же подберём другую, — рассказала «ОГ» Анастасия, сотрудница одного из екатеринбургских агентств по подбору домашнего персонала.

По её словам, услуги няни придётся оплачивать отдельно — в среднем это 200 рублей в час.

По оценкам экспертов, в российских домохозяйствах работает около 600 000 нянь и домработниц. Фото: Алексей Кунилов

Можно дать объявления о поиске помощницы через местные газеты или Интернет или поискать предложения на тематических интернет-площадках. Судя по размещённой там информации, няни бывают разные: приходящие, с проживанием, оказывающие услуги у себя на дому, «бабушки на час», сопровождающие няни, задача которых провожать детей в школу, кружки, секции и встречать после занятий. А также автоняни, сопровождающие детей на собственном автомобиле, няни для детей с особенностями развития и так далее. За свои услуги они хотят получать от 90 до 500 рублей в час (это цены по Екатеринбургу).

— Я — не профессиональная няня, всю жизнь работала на заводе. Вышла на пенсию и уже более шести лет нянчу детей, — рассказала «ОГ» екатеринбурженка Татьяна Иванова. — Если их любишь, всегда найдёшь общий язык. Самое трудное в работе — взаимоотношения с родителями, когда у родителей и у няни разные взгляды на воспитание. Сейчас у меня сложная девочка: очень избалованная, в 3,5 года ходит в подгузниках, с соской, нельзя говорить ей слово «нет». Считаю, что это неправильно. Но по опыту знаю: родители, которых няня учит воспитывать детей, избавляются от такой помощницы.

По её мнению, служба социальных нянь в нашей стране просто необходима.

— Я работаю с обеспеченными людьми. Но далеко не в каждой семье есть возможность оплачивать услуги помощницы. Если соцслужбы будут предлагать такие услуги бесплатно или за символическую плату, это станет очень хорошей поддержкой для многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, где воспитываются дети-инвалиды, — отметила наша собеседница.

Волноваться за чужих

В фильме «По семейным обстоятельствам» герой Анатолия Папанова, имея собственного внука, подрабатывает няней и объясняет это так: со своими внуками — нервы, волнение, а за чужих что волноваться? За них пусть родители волнуются.

Думаю, никому не хотелось бы столкнуться с равнодушной няней. Но ещё хуже, если она чёрствая, злая, а тем более неадекватная. В прошлом году в Москве няня, которую в последствии признали невменяемой, убила четырёхлетнюю девочку. Менее месяца назад, после того как на одном из федеральных каналов показали фильм-расследование о случаях жестокого обращения нянь с детьми в Москве, Татарстане, Башкортостане и Еврейской автономной области, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от региональных подразделений отчитаться, не было ли на их территориях аналогичных историй. Всё это заставляет задуматься: можно ли оставлять ребёнка с посторонним человеком?

— Профессиональная няня — это работник, за которого отвечает государство, это гарантия качественных услуг. Именно поэтому я убеждена, что в нашем социально ориентированном государстве должны быть государственные няни, — сказала нашему изданию руководитель Свердловского отделения Российского детского фонда Марина Черкасова. — Сколько угодно случаев, когда мать-одиночка, заболев, не может даже сходить в поликлинику, потому что ей не с кем оставить малыша. Или в многодетной семье одного из детей надо вести на прививку, а других не с кем оставить. В таких случаях социальные работники должны обеспечивать уход за детьми так же, как они обеспечивают уход за стариками.

Создание института государственных нянь будет своевременно и с точки зрения легализации труда самозанятых граждан. По законодательству, до 2018 года няни, как и прочие самозанятые, освобождены от уплаты налогов. Но с 2018 года они должны будут регистрироваться в налоговой инспекции, покупать патенты и платить страховые взносы.