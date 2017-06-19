Пожар в лондонской высотке: готов ли Екатеринбург к такому сценарию?

Тушение 25 этажного жилого дома в Красноярске. Фото: 24.mchs.gov.ru

Лондонский пожар всё ещё в новостной повестке — до сих точно не известно число погибших. Возможно ли повторение такой трагедии в Екатеринбурге, где высотные дома растут как грибы после летнего дождя? Готовы ли наши пожарные подавить огненную стихию на высоте? На эти вопросы ответил «ОГ» начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Свердловской области, полковник внутренней службы Михаил Коваленко:

— Если говорить о технической оснащённости, то средств в Екатеринбургском пожарно-спасательном гарнизоне достаточно. Это, например, телескопический подъёмник, который может дотянуться до 23-го этажа на высоту в 68 метров. Есть ещё 10 коленчатых автоподъёмников и автолестниц на 50 метров, семь автолестниц, которые разворачиваются до 30 метров. Для оперативного реагирования высотная техника располагается в каждом районе Екатеринбурга. Подняться до 23-го этажа пожарному не составляет труда. Больше хлопот доставляют автомобильные стоянки во дворах жилых домов, затрудняющие проезд пожарно-спасательной техники, особенно в ночное время.

— А убирать машины, если они мешают, а хозяева не появляются, пожарные имеют право?

— Если речь идёт о спасении людей — безусловно, но без повреждения автотранспорта. Но все должны понимать, что при этом теряются драгоценные минуты, которые так необходимы для эвакуации людей и тушения огня.

Сейчас высотные здания строятся по новым технологиям, и система противопожарной безопасности отвечает всем требованиям. Есть автоматическая пожарная сигнализация, квартиры укомплектованы устройствами поквартирного пожаротушения, небольшое возгорание с их помощью вполне можно потушить.

Здания выше 12-го этажа оборудуются специальными насосами, которые повышают давление водного столба в системе пожаротушения, чтобы вода поступала до верхних этажей с достаточным напором. Дополнительно могут устанавливаться ёмкости с водой и пожарные мотопомпы, чтобы пожарные не тащили наверх дополнительное оборудование, ведь пассажирскими лифтами во время пожара пользоваться запрещено, можно только специально оборудованными лифтами для пожарных.

Взгляд с 25-го этажа Рудольф Грашин, журналист «ОГ», житель высотки: — То, что мы поселились в необычном доме, нам стало ясно, как только начали делать ремонт. Для того чтобы установить натяжной потолок в коридоре, надо было писать заявление в УК на временное отключение противопожарной сигнализации. Сигнализация на случай пожара здесь есть в каждой квартире. Поначалу удивило обилие дверей с автоматическими доводчиками: двойной тамбур из трёх дверей на входе в подъезд, две двери, чтобы попасть на переходную лестницу, даже площадка с лифтами отделена от фойе этажа дверями. Как нам объяснили — двери в целях пожарной безопасности. Каждый этаж — как отсек подводной лодки. Верится в это слабо, потому как все этажи связаны лифтовыми шахтами, расположенными по центру дома, и тяга там просто сумасшедшая. Иногда зимой дверь лифта на первом этаже не может закрыться, если в подъезде в этот момент распахнуты входные двери. Но больше всего удивил миниатюрный пожарный рукав, который нам выдали при вселении. Для его подключения в ванных комнатах предусмотрен отдельный вывод. Сказали подключить, но что с ним делать во время пожара, не пояснили. Если такое вдруг произойдёт, не уверен, что кто-то станет бегать по этажу с пожарным рукавом и тушить огонь. Люди не станут на это тратить время и попытаются как можно быстрее выбраться из дома. Многие пострадали от пожара в лондонской высотке, как раз оставаясь в квартирах в ожидании помощи…

Современная пожарно-спасательная техника позволяет подать воду для тушения пожара в высотных зданиях до 350 метров. В 2010 году произошёл пожар в отеле «Hyatt Regency Ekaterinburg» на 20-м этаже в помещении сауны, где сработала система пожаротушения. Совместными действиями администрации объекта и пожарных пожар был потушен в кратчайшие сроки. Для повышения оперативного мастерства по тушению пожаров и спасения людей с высотных зданий у нас проводятся регулярные учения и занятия. Например, проводили учения на «Высоцком» с применением вертолёта «Ми-8» МЧС России.

Жители высоток в Екатеринбурге при вселении получают такой пожарный рукав для установки в квартирах. Но как им пользоваться во время пожара — никто жильцам не объясняет. Судя по сечению рукава, струя воды из него может сдержать лишь небольшое возгорание. Фото: Владимир Мартьянов

— А какие есть индивидуальные средства защиты?

— Это, например, специальные противогазы или самоспасатели капюшонного типа. Капюшон надевается на голову, на шее затягивается шнуром, и в него подаётся сжатый воздух из специального баллона под небольшим давлением. В капюшоне клапан постоянно поддерживает повышенное по отношению к атмосферному давление, чтобы дым не попадал внутрь. Баллона хватает минут на 15 — достаточно, чтобы покинуть опасное место. Рекомендую в квартире установить пожарный извещатель, который своевременно громким звуковым сигналом сообщит о возгорании, и иметь в квартире огнетушитель.

— Было ли у нас нечто подобное лондонскому пожару?

— Таких пожаров не было. Были незначительные возгорания в зданиях с вентилируемыми фасадами, все пожары были потушены в кратчайшие сроки.