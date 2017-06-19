Общественную палату РФ возглавил журналист Валерий Фадеев

Валерий Фадеев - журналист, телеведущий, общественный деятель. Возглавляет журнал «Эксперт» с 1998 года. Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

Сегодня секретарём Общественной палаты РФ нового шестого состава был избран главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев.

Голосование состоялось на первом пленарном заседании палаты. Накануне её совет, в который входят девять старейших общественников нового состава, единогласно выдвинул кандидатуру Фадеева на пост секретаря. Первым заместителем избрали президента Благотворительного фонда помощи военнослужащим и участникам боевых действий «Солдаты XXI века» Вячеслава Бочарова, который возглавлял организацию с апреля текущего года.

— ОП должна брать больше ответственности за повестку дня, отталкиваться от интересов общества, — цитирует Валерия Фадеева пресс-служба Общественной палаты РФ.

Ещё одна важная задача, по его словам, — усиливать общественные палаты на местах: в муниципалитетах и регионах.

— Некоторые функционируют очень эффективно, но большая часть находится под давлением властей, зависимости должно быть меньше, — отметил он.