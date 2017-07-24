В России расширили перечень электронных медицинских услуг

Теперь через портал госуслуг можно записаться не только на приём к врачу, но и для получения направления для госпитализации. Фото: Александр Зайцев

Теперь вызвать врача на дом, получить сведения о прикреплении к медицинской организации, записаться для прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕГПУ).

Распоряжение об изменениях в перечне услуг в сфере здравоохранения, оказываемых в электронной форме, было подписано председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте федерального правительства.

До этого самой распространённой электронной услугой в сфере здравоохранения была запись на приём к врачу в поликлинике. Теперь появилась возможность расширить перечень госуслуг, в том числе для получения направления на госпитализацию для оказания специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи.

Воспользоваться электронной записью граждане РФ могут посредством личного кабинета пациента «Моё здоровье» в федеральной государственной системе ЕГПУ.