В России расширили перечень электронных медицинских услуг

Теперь вызвать врача на дом, получить сведения о прикреплении к медицинской организации, записаться для прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕГПУ).
Распоряжение об изменениях в перечне услуг в сфере здравоохранения, оказываемых в электронной форме, было подписано председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте федерального правительства.
До этого самой распространённой электронной услугой в сфере здравоохранения была запись на приём к врачу в поликлинике. Теперь появилась возможность расширить перечень госуслуг, в том числе для получения направления на госпитализацию для оказания специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи.
Воспользоваться электронной записью граждане РФ могут посредством личного кабинета пациента «Моё здоровье» в федеральной государственной системе ЕГПУ.
- Опубликовано в №133 от 25.07.2017