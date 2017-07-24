Станет ли Свердловская область Уральской?

Повестка заседания Совнаркома от 18 июля 1918 года, которое вёл Ленин. Там третьим пунктом значится сообщение о казни царя,которая произошла в ночь с 16 на 17 июля. О семье - ни слова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия создала спецкомиссию, которая будет готовить вопрос о переименовании Свердловской области в Уральскую к столетию расстрела царской семьи (см. статью в печатном номере «ОГ» на полосе «Общество»).

По его словам, проводить мемориальные мероприятия в регионе с именем Свердлова (по сути, соучастника убийства) — это «новая форма издевательства над памятью царя и его родственников». Идея неплохая и, казалось бы, беспроигрышная. Но Владимир Вольфович ничего не сказал о цене вопроса, а это может быть цифра с большими нулями. Присвоение другого имени субъекту — дорогое удовольствие. Так, в 1990-х годах бурно обсуждался вопрос о переименовании Краснодара в Екатеринодар. Вопрос даже был вынесен на референдум. Но свыше 70 процентов горожан сказали «нет». А местные власти подсчитали: смена только вывесок будет стоить приблизительно 70 миллионов рублей.

Сообщение Свердлова на заседании Совнаркома о казни царя Николая II значится третьим пунктом.

Кстати, схемы финансового обоснования переименования закон «О наименованиях географических объектов» не предлагает. По этому закону предложения такого рода могут вносить федеральная или местная власть, общественные объединения, предприятия и фирмы, даже просто отдельные граждане России. И ЛДПР на вполне законных основаниях выступает с таким законопроектом, право на законодательную инициативу имеет. Но стоит ли оно того?

Простой пример. В Верхней Пышме в 2014 году переименовали, несмотря на протесты, проспект Ленина в Успенский. По сути, на время лишили многих людей собственных приватизированных квартир и домов. Предполагалось, что перерегистрация по месту жительства пройдёт постепенно, в ходе замены паспортов. Ну это ладно, но ведь документы о собственности по-любому надо переоформлять. Сам видел толпы народа в местном МФЦ — приходили переделывать документы. А сколько хлопот и трат породило это решение для юридических лиц!

В этой истории смущает то, что москвичи вновь хотят переименовать Свердловскую область, не спросив мнения уральцев — до Жириновского на название нашей области покушался Сергей Степашин. А экс-начальнику Счётной палаты хорошо должна быть известна цена такого вопроса.

Как показывали социсследования последних лет, большинство жителей региона устраивает название, и переименования они не хотят. По закону право переименования области принадлежит исключительно жителям области. Ещё в 2014 году депутаты областной Думы проголосовали за поправки в закон «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области». Согласно им для переименования субъекта необходима поддержка большей части населения.

А что касается главного «цареубийцы» Свердлова, то историки всё ещё не пришли к единому мнению: одни считают, что виноват Свердлов, другие — что казнили семью Романова большевики-радикалы Уралсовета…

Комментарии Николай ТИМОФЕЕВ, экс-главный редактор «ОГ», советник губернатора: — Не Жириновскому решать этот вопрос, а жителям области. Помнится, одно время вдруг всплыла идея переименовать область в Екатеринбургскую вслед за переименованием Свердловска. Социологи проводили тогда опросы и выяснилось — народ против. В случае переименования потребуются огромные деньги на переоформление документов. А принятые законы Свердловской области? Их ведь тоже придётся переписывать. Не то время сейчас для переименований… Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель бюджетного комитета Заксобрания Свердловской области: — Пустая затея и несвоевременная, да ещё и затратная, а лишних денег в бюджете нет. Фёдор КРАШЕНИННИКОВ, политолог, публицист: — Поддерживаю обеими руками. Были предложения назвать область Екатеринбургской. Что ж, вполне может быть. Но тогда жителей Нижнего Тагила, который побольше будет некоторых областных центров, придётся звать екатеринбуржцами, наверное, это будет неправильно. А вообще, кто сказал, что область должна называться по имени областного центра? В нашем случае название Уральская вполне подходит. Хороший тренд. Правда, Уральская область уже есть в Казахстане, но это же другое государство, нас не перепутаешь. Александр КАПУСТИН, начальник управления архивами Свердловской области: — Я против. Наш регион уже вошёл в историю страны, как Свердловская область, крупный промышленный и культурный центр. И название уже мало кто связывает с Яковом Свердловым, роль которого в истории с расстрелом царской семьи так толком и не выяснена. Вот говорят — большевики убили царскую семью. Но членов царской фамилии было вообще-то более 60 человек. Мы хорошо знаем, кто принял мученическую смерть на Урале, а ведь остальные благополучно уехали за границу и жили там спокойно и счастливо. В истории ещё много тёмных пятен… Александр ЛЕВИН, председатель СТСЖ: — Далеко не первая попытка переименовать нашу область. Надо людей спросить прежде всего, как они относятся к переименованию. Почему Уральская, а, скажем, не Среднеуральская? Я лично не вижу в этом особой необходимости. Дмитрий МОСКВИН, политолог: — Мне нравится эта идея, давно пора переименовать, вопрос уже запоздавший. Ну, кто такой Свердлов? Хоть и председатель первого советского правительства, но ведь ярый сторонник красного террора. Вспомним, были такие города как Куйбышев, Горький, Брежнев (Набережные Челны), Устинов (Ижевск). Надо избавляться от политизированных названий. Вернули исторические названия и никаких проблем это не вызвало, и историческая справедливость восстановлена. Не нравится слово «Уральская» — так я предлагал назвать область Бажовской. А ещё лучше — Бажовский край. Константин КИСЕЛЁВ, депутат Екатеринбургской Думы: — Переименование области — вопрос неизбежный. Ну нельзя такому региону, как наш, носить имя садиста и преступника. Другое дело, что все опросы показывают, что люди этого не хотят. Примерно 80 процентов против переименования. Идея давно витает в воздухе. А назвать можно и Екатеринбургской, но Уральская — это будет точнее. Челябинская область — это всё-таки Южный Урал, Пермский край зовут ещё и Прикамьем. А наша область находится в центре Урала, потому такое название будет и привлекательным, и точным.