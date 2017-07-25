В Коуровке при строительстве обнаружили кости мамонта

Коуровский бивень и осколки черепа обнаружили на глубине 1,5-2 метра под землёй. Чаще всего на Урале находят кости шерстистого мамонта. Фото: Ольга Естехина

В посёлке Коуровка дачники во время копки ямы под погреб наткнулись на кости мамонта. На глубине около двух метров из земли ими было извлечено нечто, напоминающее бивень. Фотографии найденных костей они выслали екатеринбургскому любителю палеонтологии Антону Кузьмину, и тот подтвердил их принадлежность.

В минувшую субботу на месте находки побывал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

— Вероятнее всего, обнаружены части одного скелета мамонта. Чаще всего кости мамонта обнаруживают по берегам рек, куда они переносятся течением из других мест и почвенных слоёв. Здесь находка сделана не у реки, и этим она интересна: скорее всего, кости обнаружены на месте гибели животного, — говорит Павел Косинцев.

По его словам, найденные кости — кусок бивня, фрагменты черепа — принадлежат самке шерстистого мамонта, возраст останков по ряду косвенных признаков определяется в 30–40 тысяч лет. Дальнейшие поиски вести не стали, так как кости обнаружены в плохой сохранности. Против продолжения раскопок были и хозяева участка, которые после визита учёных возобновили строительство погреба.

Кстати, в этом году исполнилось 120 лет со дня находки в районе Талицы скелета мамонта, который экспонируется в Екатеринбурге в Музее природы.