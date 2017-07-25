Молния чаще всего ударяет в тополь, ель и сосну

От дождя зонтик спасёт, конечно, а вот от молнии - вряд ли. Фото: Александр Зайцев

Трагический случай произошёл в минувшую субботу под Первоуральском: от удара молнии в лесу погиб пятилетний мальчик (с ним были двое взрослых, но они ничем помочь не смогли).

В связи с этим не лишним будет напомнить некоторые правила поведения во время грозы. Вот что рекомендуют специалисты МЧС.

Никогда не прячьтесь под высокими деревьями, особенно отдельно стоящими. Более опасными считаются тополь, ель и сосна. Реже молния ударяет в берёзу и клён. Почти невероятно, чтобы гроза угодила в кустарник.

Если во время грозы вы оказались на природе, постарайтесь укрыться в углублениях, у подножия склонов, можно присесть в сухую яму, траншею. Прислоняться к отвесным скалам и прятаться под скальным навесом нельзя. Песчаная и каменистая почва безопаснее, чем глинистая.

Лучше прекратить всякие перемещения и не передвигаться плотной группой.

Если едете в машине, остановитесь, но из машины не выходите, закройте окна.

Удару молнии способствуют мокрое тело и сырая одежда. Крайне опасно купаться в грозу. Если вы оказались в лодке, надо немедленно грести к берегу, на воде вы — самый возвышенный, а значит, опасный объект.

Если вы в туристическом походе, рекомендуется быстро поставить палатки и, переодевшись в сухую одежду, находиться в них. Металлические предметы (посуду, топоры и прочее) надо отнести на несколько метров от лагеря.

Опасно находиться около металлических конструкций, например, у железной ограды.

В частном доме лучше держаться подальше от места ввода электрических проводов и заземления — провода, находящегося в контакте с землёй (например, с зарытым железным листом).

Здания, имеющие центральное отопление и водопровод, практически защищены от удара молнией. Однако меры предосторожности всё же нужны: необходимо выключить из сети электроприборы, не пользоваться телефоном, не прикасаться к водопроводным кранам, не стоять у открытого окна.

Не рекомендуется в грозу пользоваться мобильным телефоном. Лучше всего на время непогоды вообще отключить аппарат.