Партийные вожди грезили мировой революцией. Это и погубило страну

Евгений Бирюков, фотожурналист:

— Мой отец воевал на фронтах Первой мировой, после заключения Брестского мира возвращался домой через революционный Петроград, рассказывал о своих тогдашних впечатлениях: «Ленин — за нас, а Троцкий — коммунист…» *. В 1929 году отца, потомственного крестьянина, согнали с земли и отправили строить Уралмашзавод. Так что я в 1937 году появился на свет уже не в крестьянской семье, а в рабочей.

Конечно, для нашей семьи это было повышение социального статуса, отец об этом говорил поговоркой — «Всё дорого, зато в городе». Но если посмотреть шире, то получается, что в погоне за индустриализацией сельское хозяйство революция погубила. Россия могла кормить весь мир, но об этом тогда думали меньше всего. Нужно было срочно развивать промышленность, увеличивать производство оружия для осуществления мировой революции. Все заводы имели какую-то военную цель, и на Уралмашзаводе один из цехов сразу был предназначен для выпуска танков. Партийные вожди грезили мировой революцией. Это и погубило в итоге страну.

Помню, мне маленькому доверили отрывать листочки от настенного календаря, и однажды я спросил: «На каждом листочке Сталин, он что — как царь?».

Мама испугалась: «Царь, царь… только не кричи…». Я прошёл все ступеньки роста советского человека — был октябрёнком, пионером, комсомольцем. У нас была своя, новая коммунистическая религия — с портретами партийных вождей вместо икон и «Кодексом строителя коммунизма» вместо библейских заповедей — к 1980 году все будем жить при коммунизме.

При этом советская власть могла удержаться только силой оружия, начиная с латышских красных стрелков. Ничего не изменилось и спустя десятилетия — когда в 1968 году Чехословакия выступила за гуманный социализм с человеческим лицом, то у советского руководства нашёлся только один аргумент — танки. Это раскололо мировое коммунистическое движение. Не помогла и «интернациональная помощь» Анголе, Вьетнаму, Афганистану, другим развивающимся странам. Более того, военно-промышленный комплекс подорвал в итоге экономику, СССР проиграл холодную войну.

И ещё одна интересная деталь, важная для меня как для фотографа. С первых лет советской власти была серьёзная борьба с беспризорностью, и по стечению обстоятельств именно беспризорники приложили руку к… развитию советской фотографии — в 1933 году в мастерских Детской трудовой коммуны имени Дзержинского собрали вручную несколько фотоаппаратов по образцу немецкой «Лейки». Так началось производство фотоаппаратов ФЭД (Феликс Эдмундович Дзержинский), ставших на многие годы самыми популярными в Советском Союзе.

* Кажущийся нам нелепым знаменитый вопрос крестьянина Чапаеву в культовом фильме братьев Васильевых в действительности был актуален для постреволюционной России. Простые люди того времени чётко разделяли большевиков, давших фабрики рабочим и землю крестьянам, от коммунистов, насаждавших советскую власть огнём и мечом. (Прим. «ОГ»)