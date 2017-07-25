В России в два раза сократилось количество атеистов и стало больше верующих

Верхотурье. Фото: Алексей Кунилов

Согласно свежим данным Левада-Центра, верующими себя считают 53 процента россиян. Ещё 33 процента называют себя «не слишком религиозными». За последние три года произошёл существенный рост тех, кто причисляет себя к верующим, и в два раза (с 26 до 13 процентов) упало количество атеистов. Получается, что за очень короткий срок население страны стало в своей основной массе религиозным.

Это явление уже многие пытаются осмыслить и объяснить. Так, известный в прошлом телеведущий Александр Невзоров считает, и это мнение приводит издание «Взгляд.ру», что количество верующих растёт из-за влияния телевидения, и большинство тех, кто причисляет себя к таковым, не отличаются глубокой верой. Да, возможно, благодаря телевидению вся страна узнала о том, что в Россию прибыли мощи Николая Чудотворца. Но никакой телевизор не заставит сотни тысяч людей срываться с места, ехать в Москву, а теперь и в Питер, чтобы, отстояв многочасовую очередь, приложиться к мощам святого. Они делали это сами. Как и те 60 тысяч верующих, что прошли в этом году Царским крестным ходом в Екатеринбурге.

Есть и другое объяснение такой стремительной трансформации религиозного сознания.

— В условиях неопределённости (а наше время, пожалуй, самое неопределённое, потому что мы не знаем, что будет завтра у нас дома в семье, на работе, в стране, в мире) возникает желание найти защиту от этой неопределённости у каких-то внешних сил. Отсюда — уход в религию, и так было всегда, когда страна сталкивалась с тяжёлыми временами, — считает профессор, директор департамента политологии и социологии УрФУ Анатолий Меренков.

— Я не вижу прямой связи роста количества людей, посещающих наш храм, с состоянием дел в экономике. Люди стремятся к вере не потому, что у них денег стало меньше, а потому, что они искренне этого хотят, — делится мнением протоиерей Андрей Канев, настоятель храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах в Екатеринбурге.

Количество посещающих храмы людей растёт не только в крупных городах и не только в приходах Русской православной церкви.

— Наши общины тоже растут, люди тянутся к Богу, и мне это кажется естественным, они ищут смысл жизни. Если нет Бога — тогда смысл жизни в наслаждениях? А если не получается получать удовольствия, тогда как объяснить свою жизнь? — говорит Михаил Лоскутов, священник русской православной старообрядческой церкви из посёлка Баранчинского.

Но часто люди идут в храм не для поиска смысла жизни. Судя по тем же опросам социологов, почти треть россиян считают себя «не слишком религиозными».

— Сложно сказать, что люди понимают под умеренной религиозностью, — говорит иерей Иоанн Парамонов, заведующий кафедрой теологии Миссионерского института Екатеринбургской епархии. — Когда преподавал в одном из университетов, читал курс философии, мы затрагивали вопросы религиозной идентичности. И подобные ответы я получал от студентов часто: мол, я, конечно же, человек верующий, но не фанатик. А я, выходит, как священник — фанатик? Где эти критерии фанатизма религиозного и где критерии умеренной религиозности — я их не вижу.

Сами социологи Левада-Центра считают, что «прирост числа верующих не сопровождается глубокой верой или чувством значимости религии для внутренней жизни большинства россиян». Косвенно о слабости норм, регулирующих жизнь верующего человека, свидетельствует усиливающееся нежелание придерживаться каких-то ограничений.

Подвижки в религиозном сознании россиян ещё предстоит исследовать. Нельзя судить только лишь по социологическим опросам о причинах роста числа верующих или снижении количества атеистов. Кстати, последние своими спорными поступками, такими как ловля покемонов в храме, только заставили людей отвернуться от себя. Агрессивность отрицателей веры многим открыла глаза на них.

— Часто люди приобретают опыт, как жить без Бога. Бог нам дал свободу — ну так попробуйте. И многие в результате этого опыта приходят к выводу, что без Бога жить тяжело и бессмысленно, — объясняет уход многих от атеизма Михаил Лоскутов.