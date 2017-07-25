В регионе действует пять компаний, где трудятся инвалиды по зрению, и у всех проблемы со сбытом продукции

Инвалид по зрению Наталья Бызова снимает с конвейера и сортирует комплектующие для светильников. Фото: Павел Ворожцов

На ИННОПРОМе-2017 были представлены проекты, участвовавшие в региональном этапе Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. Конкурс организован Агентством стратегических инициатив. В числе призёров оказался проект «Путёвка в жизнь», направленный на поддержку предприятий, учреждённых Всероссийским обществом слепых (ВОС). «ОГ» решила узнать, как живёт каждое из этих предприятий в регионе.

Екатеринбургское производственное предприятие «ЭПОС» в прошлом году отметило 50-летний юбилей. «ЭПОС» — это электропроизводство общества слепых. Здесь производят жгуты, электрошнуры, удлинители и другие электротехнические изделия. На предприятии 72 сотрудника, их средний возраст более 50 лет. Зарплата — 15–19 тысяч рублей.

— В советский период все предприятия ВОС работали на нужды народного хозяйства. Выполняя госзаказ, они твёрдо стояли на ногах, никогда не пользовались дотациями, строили жильё для сотрудников рядом с цехами, для слепых это важно, — подчеркнул гендиректор предприятия Марат Курбанов. — Сегодня работаем в условиях конкуренции. По закону о госзакупках, компании, где работают инвалиды, имеют преференции, но участвовать в конкурсах трудно: допустим, у заказчика лот на сто наименований товаров, а предприятие в силу специфики производит только 20.

«ЭПОС» регулярно участвует в конкурсе минсоцполитики региона по техническому перевооружению предприятий, поэтому здесь современное оборудование. Продукцию потребители ценят за качество, хотя по себестоимости она не самая дешёвая на рынке.

— Труд инвалидов связан с дополнительными затратами. У них ограниченная производительность труда, сокращённый рабочий день, дополнительные дни к отпуску. Им нужно обеспечить доступную среду, — отметил Марат Курбанов. — Когда на предприятии все условия созданы, хотелось бы, чтобы оно было постоянно загружено, чтобы был госзаказ.

Кстати, в прошлом году рядом с предприятием сдали в эксплуатацию дом, где есть квартиры для сотрудников «ЭПОСа» на условиях социального найма. Есть на предприятии и вакансии. Раньше тут работали даже люди из других городов, но после монетизации льгот многие инвалиды предпочли довольствоваться пенсией, чтобы не тратить деньги на дорогу.

Ревдинский завод светотехнических изделий существует с 1944 года. Сегодня четыре цеха основного и участки вспомогательного производства занимают площадь 23,6 тысячи квадратных метров. Завод выпускает светильники — промышленные, уличные, парковые, для ЖКХ — всего около 500 видов. В среднем производится тысяча светильников в день.

— Сейчас на основном производстве у нас задействовано 155 сотрудников, 84 из них — инвалиды, при этом 72 человека — инвалиды по зрению. Они работают также на вспомогательном производстве и в заводоуправлении. У нас хорошие условия труда, современный парк станков: средства на модернизацию были выделены областным правительством, — рассказала «ОГ» гендиректор предприятия Роза Зеленецкая.

По её словам, вакансии на заводе есть, зарплата в цехах сдельная, но, как правило, она не превышает 15 тысяч рублей в месяц.

— Основная проблема — реализация продукции. Спрос есть, работаем с ближним зарубежьем, центральной полосой России, но хочется, чтобы наши светильники были востребованы и на Среднем Урале. Сейчас мы реализуем в области только 27 процентов продукции, — подчеркнула Роза Зеленецкая.

К примеру, «умный» светильник для ЖКХ, который реагирует на движение, стоит всего 320 рублей. Все светильники уходят в другие регионы. В Свердловской области их никто не покупает, хотя у нас масса подъездов, где до сих пор горят «лампочки Ильича».

На Ревдинском заводе светотехнических изделий производят до тысячи светильников в день. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» существует с 1947 года. Сейчас здесь производят гофрированный картон, различную упаковочную тару из картона, а также папки для бумаг и скоросшиватели. Более 50 процентов сотрудников предприятия — инвалиды по зрению 1-й и 2-й группы, а также — с детства. Сегодня это достаточно успешное предприятие, которое сохраняет объёмы выпуска продукции на хорошем уровне. Во многом это удаётся делать благодаря кооперации с другими предприятиями ВОС. Они закупают у «ГОФРОТЕКа» упаковочную тару, а также картон, из которого самостоятельно делают упаковку для своего товара.

Нижнетагильское предприятие трудовой реабилитации инвалидов существует уже более 60 лет.

— Сейчас у нас трудится всего 25 человек, четверо из них — административный персонал. Все рабочие — инвалиды по зрению. Они производят полиэтиленовые медицинские бахилы и колпачки для их упаковки, а также ручки для пластиковых окон и ряд других пластиковых изделий, — рассказала «ОГ» главный бухгалтер предприятия Ольга Абашева.

По её словам, зарплата рабочих зависит от объёма выработки, но не превышает десяти тысяч рублей. Несмотря на это, устроиться на работу сюда непросто: вакансии открываются крайне редко.

— У нас, бывает, поколениями работают. Люди знакомятся на нашем предприятии, создают семьи, потом их дети приходят к нам, ведь некоторые заболевания глаз передаются по наследству. К тому же в советские времена для сотрудников строили жильё, и многие живут рядом, — отметила наша собеседница. — Продукцию мы сбываем самостоятельно. Спрос есть, но есть и конкуренты. Безусловно, мы получаем существенную поддержку внутри нашей системы — от головной организации ВОС. Кроме того, получаем господдержку, когда участвуем в каких-то программах. К примеру, в 2016 году мы участвовали в программе Центра занятости населения по созданию дополнительных рабочих мест. Но подобные программы реализуются не каждый год.

Режевское предприятие «ЭЛТИЗ» действует с 1945 года. Сейчас здесь налажено производство офисных, светодиодных и других светильников, электромонтажных и пластиковых изделий, а также иппликаторов Кузнецова — игольчатых массажёров для оздоровления организма.

— В общем объёме доходов предприятия треть — это доходы от реализации иппликаторов Кузнецова. В месяц мы производим их от 10 до 15 тысяч штук. В большом количестве их закупает Москва. Другие постоянные партнёры — Новосибирск, Казахстан, ортопедические салоны и аптеки Свердловской области. В мае была отгрузка в Германию, — рассказал «ОГ» заместитель гендиректора по сбыту Алексей Авдюков.

По его словам, есть спрос и на светотехническую продукцию. А светодиодный светильник, который предприятие выпускает с 2013 года, был представлен на выставке «Интерсвет» в Москве.

На предприятии работает 100 человек, 60 из которых — инвалиды. Средняя зарплата составляет порядка 15 тысяч рублей. Периодически предприятие объявляет о вакансиях.

По мнению Алексея Авдюкова, серьёзных проблем у предприятия нет. Но также есть недоработки со сбытом продукции. Если бы свердловские строительные компании и компании в сфере ЖКХ выбирали светильники местного производства, «ЭЛТИЗ» мог бы увеличить их выпуск в два раза.