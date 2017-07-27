Фото: Надежда Евтушенко

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Крыжовник — традиционная для Руси ягодная культура. Как-то Екатерине Великой подарили крыжовниковое варенье, после чего он стал называться «царской» ягодой. Сегодня его кусты растут почти в каждом саду.

— Немногие знают, что ягоды крыжовника полезны для здоровья. Благодаря своим витаминам и минералам они способствуют укреплению иммунитета и выводят токсичные вещества из организма, — рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Надежда Евтушенко.

Вдобавок крыжовник можно длительное время использовать в свежем виде и применять в разной стадии зрелости для приготовления всевозможных продуктов. Из кожицы недозрелых ягод делают знаменитое «царское» варенье, из спелых ягод — джемы, сок, мармелад, пастилу.

Фото: Надежда Евтушенко

Только представьте, крыжовник известен в культуре уже десять столетий. Его селекцией занимались ведущие страны Европы, и когда-то он насчитывал более тысячи сортов, но после распространения американской болезни — сферотеки (мучнистой росы) практически все насаждения погибли, и пришлось начинать селекцию заново.

Многие садоводы хотят, чтобы сорта обладали слабой шиповатостью побегов и имели вкусные ягоды. Но надо помнить, что идеального крыжовника нет, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Сильношиповатые сорта чаще обладают десертным вкусом, но могут поражаться болезнями. Слабошиповатые сорта менее жизнестойки. Выбор сортов сейчас достаточно многообразен. Для тех, кто отдаёт предпочтение вкусу ягод, Надежда Евтушенко советует «Уральский виноград», «Кооператор», Куйбышевский черноплодный.

Советы по выращиванию и уходу. «Северный виноград» сажают на хорошо освещённом и проветриваемом месте, проводят обрезку веток перед посадкой. В сухую весну, период роста побегов, налива ягод кустарник поливают. На зиму его рекомендуется окучивать снегом. Крыжовник отзывчив на поливы, любит плодородные почвы. Поливать его нужно под куст, а не сверху. Желательно проводить профилактику грибных заболеваний: от сферотеки помогают преющая под крыжовником солома или конский навоз, опрыскивание кустов молочной сывороткой. С пилильщиком можно бороться, используя битоксибациллин.