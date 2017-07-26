Общество 26 июля 2017, 21:08

Совфед одобрил закон о прописке на даче

В дачном домике разрешили постоянно жить и регистрироваться. Фото: Павел Ворожцов

В дачном домике разрешили постоянно жить и регистрироваться. Фото: Павел Ворожцов

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Во вторник Совет Федерации одобрил закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Дачникам разрешили использовать земельные участки для строительства домов, в которых можно жить постоянно, и регистрироваться по месту проживания. Впрочем, понятия «дача» и «дачное товарищество» из законодательства исключили, вместо них ввели понятия «жилой дом» и «садоводческое некоммерческое товарищество» (СНТ).

Имущество СНТ общего пользования, приобретённое после вступления закона в силу, будет находиться в общей долевой собственности владельцев земельных участков, расположенных в границах товарищества. Взносы в общую «кассу» можно будет делать только путём безналичных переводов.

При этом остаётся только два вида взносов: членские (ежемесячные на развитие) и целевые (под конкретные задачи). О вступительных взносах, которые на практике широко распространены, в законе не говорится.

Те, кто не хочет быть членом СНТ, получили право участвовать и голосовать на общем собрании членов товарищества и пользоваться общим имуществом, расположенным в границах СНТ. Отдельная строка в законе посвящена вопросу упрощённого порядка лицензирования скважин, предназначенных для централизованного водоснабжения товариществ.

  • Опубликовано в №135 от 27.07.2017 
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