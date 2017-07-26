Любимое лакомство князей

В северных сёлах из княженики на зиму заготавливают наливку — мамурку, она помогает от простуды

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Когда-то редкая княженика была излюбленной ягодой русских князей, что и дало ей такое название. Сегодня же эту жемчужину северных ягод можно найти не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и на Среднем Урале.

— Кустики княженики я увидела случайно на птичьем рынке в Екатеринбурге и сразу же купила — очень уж понравилась эта ягода, когда я попробовала её во время поездки в Сургут, — рассказывает Наталья Царегородцева, председатель регионального отделения Союза садоводов России.

И княженику действительно есть за что любить. Плоды этого маленького многолетнего растения очень похожи на морошку, листья — на листья земляники. Однако на вкус ягода как малина, крыжовник и ананас, вместе взятые. А уж аромат у неё, по словам Натальи Вениаминовны, и вовсе волшебный: сладкий и стойкий как французские духи. К слову, в каждой местности ягоду называют по-разному: поленика, хохлянка, моховая, земляная или арктическая малина, княжница, мамура, полуденица.

Употреблять княженику можно как в свежем, так и в переработанном виде. Например, компот из неё, по мнению Натальи Царегородцевой, просто волшебный. Также из княженики делают мармелад, вино, варенье и соки, листья же добавляют в чаи. Всё это не только вкусно, но и полезно: северная ягода содержит большое количество ценных кислот, микроэлементов и витаминов, придающих бодрость организму и улучшающих состояние иммунной системы.

Распространена дикорастущая княженика в холодной и умеренной зонах Северного полушария, поэтому её можно найти на окраинах моховых и травянистых болот, небольших полянах, склонах в арктических тундрах и в хвойных болотистых лесах. Однако сегодня ягоду можно выращивать и на садовых участках, в том числе и на Урале. Главное — смоделировать условия, близкие к её естественной среде обитания. А комфортно этому растению будет на светлых и солнечных участках лёгкой, увлажнённой и предварительно подготовленной почвы.

Кустики княженики, по мнению экспертов, лучше сажать рядом, чтобы обеспечить хорошее переопыление, а размножать с помощью корневых отростков. Если за северной ягодой правильно ухаживать, то она непременно приживётся: весной кустики прорастут и покроются красивыми малиновыми цветками, а к июлю будут вкусные и ароматные красные плоды. Цветёт и плодоносит княженика всё лето, но собирать листья рекомендуется в июне-июле, а ягоды — в августе. Однако большого сбора растение не даёт, и более-менее существенный и стабильный урожай княжеской ягоды можно ожидать только через два года после посадки.

— Многие о такой ягоде не знают и уж тем более не выращивают. У меня же она прижилась, но дождь, к сожалению, сбил весь цвет, поэтому плодов пока нет, — говорит Наталья Царегородцева. — Тем не менее я планирую разводить княженику на своём огороде, а пока мечтаю вновь полакомиться ею во время очередной поездки в Сургут.