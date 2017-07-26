Как уральский арт-бомонд выращивает арбузы

Картина Сергея Рожина «Бабушка хип-хоп»: «Она олицетворяет для меня невидимый дух свободы»

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

В уральских садах теплолюбивые арбузы (а они, как известно, тоже ягоды) — большая редкость. Ещё большая редкость — когда садоводством занимается молодой представитель городского арт-бомонда. Для известного уральского художника Сергея Рожина дача — это холст, на котором нужно тщательно прорисовать все детали. Особенно если речь о капризных арбузах.

— В дачной жизни я всего три года, но какие-то азы уже есть. Арбузы я начал выращивать после того, как увидел их у своей бабушки. В уральских климатических условиях они, конечно, растут с трудом, но при должном уходе можно получить эту культуру весом 300 граммов — уже маленькая победа.

Эскиз. Семена для арбузов я покупаю в специализированных магазинах: идеальный вариант — гибридные семена. Они образуются в результате скрещивания растений и дают более высокие урожаи, чем негибридные. Перед посадкой семена следует вымочить в воде, где температура достигает примерно 50 градусов.

Пленэр. После вымачивания я высеваю семена в открытый грунт при температуре почвы от 12 до 14 градусов (в конце первой декады мая). Первые всходы появляются уже спустя 8–10 дней. Молодой арбуз нужно накрывать тентом, если нет парника. Важно, чтобы к нему поступал солнечный свет, так как это теплолюбивая культура. Под открытым небом она будет хорошо расти, если вы будете использовать для удобрения коровий навоз.

Арбуз в нашем саду получится сладким, если:

— почва будет рыхлой;

— каждый плод будет расти в своей лунке;

— за ним будут ухаживать: убирать сорняки и поливать три раза в неделю.

Срок выращивания арбуза: с 11 мая по 25 августа.

Последний штрих. Обычно арбузы я дарю как сувениры своим друзьям на дни рождения, а иногда делаю коктейли. Делюсь рецептом: водка — 200 мл, половинка арбуза, 1 ст. ложка сахара, 1 лимон и 10 кубиков льда. Минимум правил, чуточку терпения — и труды будут вознаграждены.

Досье «ОГ» Сергей РОЖИН— уральский художник, поэт. Родился в 1988 году в Екатеринбурге. Автор стрит-арт-объектов (самый известный — «Черепашки ниндзя» — «Ekaterinburg Turtles» на Малышевском мосту). Работает в разных жанрах, создаёт перфомансы, участвует в выставках современного искусства.