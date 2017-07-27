11-летняя девочка поёт голосом Луи Армрестлинга!

Друзья, отличная новость! Жюри Скипидарского регионального конкурса «БЕЗ ТАЛАНТА НЕ ВХОДИТЬ!» объявило список победителей 177-го отборочного раунда! Кто же эти счастливцы, что продолжат борьбу в 178-м раунде за право выйти в 179-й раунд? Вот они:

ДАША СИЛЬНОРУКОВА, 11 ЛЕТ. Девочка играет на трубе и одновременно, не прекращая дудеть, поёт голосом Луи Армрестлинга. Сходство просто поразительное! Даша уже семь раз становилась победителем конкурса двойников Армрестлинга, несмотря на то, что она белая и девочка.

ЭКСКАВАТОРЩИК ЭДУАРД АЙЗЕНБРЮК, который может ковшом своего друга-экскаватора перелистывать страницы книг. Кстати, это помогло ему получить вторую специальность — библиотекаря.

80-летняя гимнастка ВАЗЕЛИНА ОГОГОЕВА и её 55-летний ОБРУЧ.

ХОР ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЕЙ под управлением чреводирижёра Гурмана Кишкоева, исполняющий песни Ф. Синатры.

ЭСТЕПАН АППЕНДИЦИДИ, постоянно проживающий в скипидарском метрополитене, может по запаху определить количество людей в вагоне, а во время конкурса — в зрительном зале.

ЮРА ШУРИН, который в свои 3 года знает имена всех своих родителей, бабушек, дедушек, прадедушек и прабабушек. Вундеркинд может в уме сообразить, кто из родни кому приходится, и даже знает, кто такой деверь!

КРИСТИНА ХОППЕ. Выдувает из жвачки пузырь диаметром 3 метра, входит в этот пузырь, потом выходит из него под музыку Ф. Синатры.

УМЕР ЗАРОЕВ, который поразил всех тем, что его дрессированный пёс ест колбасу с помощью вилки и ножа, привязанным к лапам. Так вот, в следующий раунд прошёл ПЁС ТУБЗИК, а вот Умер был оштрафован за жестокое обращение с животным, поскольку давал ему просроченную колбасу.

Эквилибрист на ходулях с колёсиками, он же жонглёр (а иногда и глотатель) кинжалов АЛЕКСЕЙ АПОПЛЕКСЕЕВ.

ЭММАНУИЛ ЗУРБАГАН, который может назвать телефонный номер любого человека задом наперёд с любой цифры. Недавно Эммануил отсидел четыре года за разглашение личной информации.

СВАРЩИК-СИЛАЧ РОБЕРТ БОБЕРДТ ЯРОСЛАВ гнёт трубы большого диаметра изнутри. При своём росте 1 метр 45 см он спокойно входит в трубу диаметром 1,5 метра и на глазах изумлённой публики загибает её в тор (кольцо).

ФОКУСНИКИ-ИЛЛЮЗИОНИСТЫ ОЛЕГ И РАДИОН ГАЗПРОМОВЫ, поразившие всех номерами «Высасывание из пальца стакана крови», «Распутывание лески от удочки за 60 секунд без мата», «Сборка-разборка кубика Калашникова», «Блуждающая родинка» (перемещение родинки с груди на спину усилием воли) и «Выпивание бутылки водки за семь секунд с закрытыми (от удовольствия) глазами» под музыку Ф. Синатры.

НИКОЛАЙ ТОЛЯН (гоп-стоп аэробика, степ в тазиках с цементом на ногах).