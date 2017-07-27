Секреты получения богатого урожая садовой земляники

Лучшие сорта садовой земляники могут дать на Среднем Урале до 160 килограммов ягод с сотки. Фото: Рудольф Грашин

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Главная ягода на дачных участках, конечно же, садовая земляника — крупная, ароматная, с приятным кисло-сладким вкусом. Некоторые называют её клубникой, боясь спутать с более мелкой, лесной. Но клубника — совсем другой вид и у нас в садах практически не встречается. О секретах получения богатого урожая садовой земляники рассказывает старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Галина Андреева.

— Кстати, а что у нас нынче с урожаем садовой земляники. Многие жалуются — ягод мало. В чём причина?

— Прежде всего на урожай земляники влияют условия закладки цветочных почек предыдущего года. На урожай этого года повлияло то, что год назад у нас стояла сухая жаркая погода, нехватка влаги отрицательно сказалась на урожае нынешнего, особенно, если не было полива после сбора урожая. Но виновата не только прошлогодняя жара. Для земляники есть два самых опасных периода: поздняя осень — начало зимы (когда снега нет или его выпало мало, а наступают уже значительные минусовые температуры) и весенний, март — начало апреля, когда воздух сильно прогревается, снег может полностью растаять, и тут снова — похолодание. От нагрянувшего мороза гибнут однолетние приросты, листья и целые маточные кусты. Такое случилось и этой весной. Потом началось цветение земляники, и на этот период, как назло, пришлись сильные заморозки, а цветки земляники гибнут при понижении температуры до минус 1–1,5 градуса. И уже во время созревания ягод стояла дождливая, прохладная погода, которая способствовала распространению серой и фитофторозной гнили. Только те, кто в заморозки свою землянику укрывал, поливал её прошлым летом, хорошо ухаживал в этом году, получили достойный урожай. И хоть год нынче земляничным не назовёшь, но влаги в почве много, и в хороших условиях ягоды выросли на загляденье крупными.

Клубника, в отличие от земляники, двудомная.У неё есть как мужские, так и женские растения. Нынешняя наша культурная земляника появилась в результате случайного переопыления разных видов земляники — чилийской и виргинской. На этой основе был создан первый сорт садовой земляники — Виктория. Не случайно до сих пор многие называют крупноплодную садовую землянику Викторией. Сейчас в мире насчитывается более 3000 сортов культурной земляники.

— Да, крупные ягоды хотят получить все, но не всегда это удаётся. От чего зависит крупноплодность садовой земляники: от сорта, полива, ухода?

— Во-первых, конечно, от сорта. Сорт Первоклассница селекции НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко даёт ягоды, особенно если это первый сбор, до 40 граммов. Крупные ягоды у другого барнаульского сорта Солнечная полянка, мы его сейчас испытываем. Из сортов нашей Свердловской селекционной станции — это Гейзер, Дуэт, Альтаир. Также на величине ягод сказываются микроклимат участка, качество ухода за растениями, правильная подготовка посадочной плантации под посадку, полив в те периоды, когда землянике особенно нужна влага.

Большие и вкусные Многим садоводам нравится сорт Солнечная полянка (её ягоды на снимке). Как и Первоклассница, это крупноплодный сорт с массой ягод до 35 граммов. Кстати, у них одни и те же «родители» — самарский сорт Фея и свердловский Торпеда. Первоклассница может давать с сотки до 160 килограммов ягод. Солнечная полянка зато даёт более плотные ягоды среднего срока созревания, и они устойчивы к серой гнили.

— А когда садовая земляника нуждается в поливе?

— Прежде всего влага ей нужна весной, когда идёт отрастание, если снега было мало и весна стоит сухая. Полив нужен перед цветением, во время цветения. Если будет недостаток влаги во время цветения, то ягоды вырастут уродливыми, с большим скоплением семянок на кончике. Это не болезнь, а следствие нехватки влаги во время цветения, называется суховершинность. Во время налива ягод влага нужна, иначе они будут мелкими. И, конечно, полив нужен в послеуборочный период.

— Сколько лет может расти на одном месте эта культура?

— Садовую землянику на одном месте нужно выращивать 3–4 года. Дальше плантация стареет, копится много сорняков, вредителей, болезней, ягода мельчает, и дальнейшее ведение культуры на этом месте становится нецелесообразным. Чтобы не остаться без ягод, надо каждый год подсаживать новые плантации, потому что чем старше насаждения, тем больше они подвержены воздействию неблагоприятных погодных условий.

— Можно ли использовать для обновления посадок земляники южные сорта?

— Каждый селекционер работает для своей зоны, у нас для Среднего Урала главное — зимостойкость. А в южных регионах зимостойкость не является главным фактором в селекционной работе, поэтому мы советуем выращивать сорта, приспособленные к нашим климатическим условиям.

Советы от Галины Андреевой Сейчас надо обязательно за земляникой поухаживать. Как вы по-ухаживаете за земляникой в послеуборочный период, так она отзовётся на следующий год урожаем. Прежде всего раз влаги сейчас достаточно, надо её прополоть, затем убрать больные и поражённые болезнями листья. Обязательно нужно удалять и усы, это необходимо для того, чтобы маточные кусты не тратили силы помимо закладки цветковых почек. Удалять их надо не чаще чем через 10 дней, иначе это спровоцирует ещё больший рост. Сразу после сбора урожая надо перекопать междурядья на глубину 10 сантиметров. Если промедлите с этим, то потом при копке в августе—сентябре повредите много корней: их бурный рост придётся как раз на период после сбора урожая. Нынче сложились условия для развития серой и фитофторозной гнили, поэтому обязательно наряду с хорошими ягодами собирайте все недоброкачественные, но в другую посуду. Пошло и другое грибное заболевание — белая пятнистость. При этом на листьях сначала появляются бурые пятнышки, а потом их серединка начинает белеть. Растения от этого истощаются и на следующий год теряют от 15 до 40 процентов урожая. После сбора ягод кусты нужно обработать однопроцентной бордоской жидкостью или фитоспорином. При закладке новой плантации садите несколько сортов.