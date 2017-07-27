«Труднее устроиться в Макдональдс, чем совершить кругосветку»

Павел Андреевский — молодой предприниматель из Белоруссии, который однажды решил сорваться с места и объехать весь земной шар. Фото: Из личного архива Павла Андреевского

Сюжет Путешествия по Уралу

Тематическая полоса «Областной газеты» посвящена путешествиям по Свердловской области.

Павел Андреевский, молодой предприниматель из Белоруссии, создал IT-компанию, но однажды он понял, что пришло время что-то менять, и решил… объехать весь земной шар. За 2 года он преодолел 100 000 километров: 450 городов, 25 стран и три континента. Одной из точек маршрута стал Екатеринбург, где он рассказал «ОГ», как выдержать испытание кругосветным путешествием, увидеть главные чудеса света и… не разориться.

Думал маленькими шагами

– Сначала я хотел попутешествовать один на пару месяцев. Понять как это – жить в дороге, жить кочевником. Потом, вошел во вкус и решил, что хочу доехать до Китая автостопом и посмотреть страну, – рассказывает Павел. – Когда я доехал до Китая, то понял, что смогу осилить путешествие вокруг планеты.

– Как строил маршрут, ведь, кажется, нужно столько всего учесть, отправляясь в кругосветку…

– Я не планировал весь маршрут заранее, я думал «маленькими шагами». Я мог спланировать, какая страна будет следующая, какие города хочу посетить, но не дальше двух недель. Первая страна в маршрутном листе была Украина. Из Украины я поехал Россию, и так далее.

– Каким способом путешествовал?

– Автостопом – это бесплатно и это настоящее приключение. Самое главное – это контакт между людьми. Для этого я старался одеваться поярче: ничего чёрного, никаких капюшонов или готических сапог. Кроме того, всегда улыбаться, смотреть в глаза водителю. Я не стоял на дороге больше десяти минут. Если не выходит, идёшь на ближайшую заправку и там договариваешься.

На фото – Павел в боливийском Оруро. Путешествовать ему нравится, но: «В путешествиях мне не хватало душевных разговоров. Одно дело, когда ты общаешься на чужом языке и понимаешь смысл, другое дело, когда ты разговариваешь на родном: сразу появляется глубина». Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Со-Творение»

Опасен не город, а твой страх

– Те, кто путешествует автостопом, а тем более на такие длинные расстояния, наверняка встречаются с опасностями. Были у тебя форс-мажоры?

– Конечно! Без этого, наверное, в таком путешествии не бывает. Один раз я три дня ждал машину в мелкой рыбацкой коммуне посреди Амазонии, но не дождался, и пришлось вернуться в обратную сторону. А ещё меня пару раз пытались ограбить. Запомнился в Колумбии наркоман с ножом и в Бразилии группа бездомных.

– Как действовать в таких ситуациях?

– В России есть закон о помощи гражданам за рубежом. Согласно ему, если у вас неприятности (обокрали, например), то посольство оплатит вам билет на самолёт домой.

– Бытует мнение, что в странах Латинской Америки тебя обворуют в первые пять минут. Есть какие-то общие правила, как себя обезопасить?

– Да, в Южной Америке после того, как заходит солнце, желательно не оставаться на улице. Так как ночью разгуливают криминальные личности, становится небезопасно.

Во-первых, «местный знает лучше». Я обращался к местным: спрашивал, что есть интересного, что можно посмотреть, куда не стоит ездить и какие есть правила поведения.

Во-вторых, нужно понимать, что везде живут люди, такие же, как и мы, поэтому не надо бояться. Главное, выглядеть проще – это главное правило. Не стоит носить украшения и махать айфоном.

«Португальский я выучил за четыре дня»

– Где такому путешественнику, как ты, лучше остановиться на ночлег? Где жить?

– Обычно обращался к каучсёрфингу – сообществу людей, которые принимают туристов у себя дома. Такие люди есть везде. Заходишь, регистрируешься и находишь каучсёрфера в нужном месте. Когда тебя принимает местный житель, незнакомый человек, это многому учит: они рассказывают разные лайфхаки, которые знают только местные, советуют места, в которые стоит сходить, где стоит побывать. Ещё один способ – волонтёрство, подработка на ферме. Это и бесплатное проживание, и питание за помощь, может, получится что-то заработать. Я, например, помогал в Колумбии на ферме кофе. Мне это было очень интересно.

– Чтобы путешествовать, нужен язык, хотя бы английский на базовом уровне, а как быть в тех странах, где английский не в ходу?

– Язык жестов вас спасёт в любом случае. И вообще, языки учатся очень быстро, когда это необходимо. Я выучил португальский за четыре дня, кода остался один среди джунглей Амазонки. Там была маленькая деревушка из 50 человек, я ждал там машину, которую так и не дождался.

«Тратил $5 в день»

– Во сколько тебе обошлось путешествие?

– С любым бюджетом путешествовать можно. Я, к примеру, в среднем тратил пять долларов в сутки.

– Как тебе удалось экономить в путешествии и даже заработать?

– Чтобы сэкономить, есть несколько способов. Во-первых, чудеса света. На свете много «попсовых» мест, например Тадж-Махал. Туда очень дорогие билеты, но можно сэкономить двумя способами: если ты студент или журналист. Во-вторых, питание. В некоторых странах хороший обед стоит 1–2 доллара – тогда лучше брать. В противном случае – дешевле готовить самому. Если у вас много времени и мало денег, то можно заработать. Например, фриланс, для которого нужен только Интернет; пассивный доход, когда путешественники сдают свои квартиры. Можно быть гидом для русских, преподавать язык, работать инструктором по сёрфингу, танцам, йоге, фото или ещё что-нибудь. Любой талант за границей можно продать – картины, поделки своими руками. В Азии, например, из-за того, что не бывает снега, люди охотно разбирают фото со снегом. Я так делал. Заработал 80 долларов за 4 часа. Честно говоря, в «Макдональдс» труднее на работу устроиться, чем путешествовать вокруг света.

– Чему учит оборот вокруг планеты?

– Древние племена практиковали ритуал взросления для юношей. Их отправляли выживать в лес, джунгли или пустыню, откуда они возвращались мужчинами. Выживание в новой среде – это не вопрос опасностей и острых ощущений, это вопрос контроля себя перед лицом своих страхов и слабостей. Города и современные деревни стали слишком комфортными для жизни. Поэтому путешествие может стать ритуалом взросления. Преодолев этот этап, я понял, что мне слишком легко стало в движении, поэтому следующим испытанием станет оседлость, но я ещё не решил, в какой стране.

Практические советы Что взять с собой? Есть такое понятие, как «легкоходство». Термин означает, что с собой нужно брать минимум вещей. В моём случае рюкзак был объёмом 40 литров, весил от 12 до 15 кг. Если у вас огромный рюкзак, то люди поймут, что вы турист, и им захочется нажиться на вас. Люди с огромными рюкзаками не умеют путешествовать. И не стоит экономить на рюкзаке, потому что от его качества зависит здоровье вашей спины. Аптечка. Мои родители – врачи, поэтому перед путешествием они собрали мне аптечку размером с мой рюкзак. Но по факту в каждой стране есть такие же таблетки, как и здесь, называются только по-другому. Так что можно взять бинт, пластырь и зелёнку для первой помощи, а остальное купить на месте. Виза. Визы я получал по мере продвижения, в соседней стране. Так получается, что в соседней стране получить визу, как правило, легче, чем в своей. Например, получить визу в Китай из Монголии проще, чем из России. Берегите маму. С родителями нужно всегда быть на связи. Главное – маме нужно звонить, везде есть вай-фай, оставаться на связи не проблема. Досье «ОГ» Павел Андреевский родом из Гродно. Ему 27 лет. Окончил Гродненский Государственный университет им Я. Купалы, создал IT-компанию, в марте 2015 года закрыл её и отправился в кругосветное путешествие практически без денег. За последние два года он совершил кругосветное путешествие, посетил 25 стран, 400 городов, 3 континента и 3 раза пересёк экватор.