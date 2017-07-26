На должность президента РАН претендует рекордное число кандидатов, в том числе - свердловчанин

Валерия Черешнева выдвинуло в кандидаты на президента РАН отделение физиологических наук. Фото: Александр Зайцев

Закончилась регистрация кандидатов на должность президента РАН. Выдвинуто семь претендентов на этот пост – рекордное число (во время прежних выборов выдвигали по три кандидата).

Один из кандидатов – свердловчанин Валерий Черешнев, председатель УрО РАН, директор Института иммунологии и физиологии УрО РАН.

Добавим, что Совет Федерации на этой неделе одобрил закон с новым регламентом выборов главы Академии наук. Новый закон предусматривает согласование кандидатов на пост президента РАН с правительством, при этом для избрания главы на пять лет будет требоваться простое большинство голосов, а не две трети, как раньше. Главу академии будет утверждать в должности и освобождать от неё Президент России. Если выборы не состоятся, то он же по предложению кабмина назначает одного из академиков исполняющим обязанности главы.

Законом снимается ограничение до трёх человек на число кандидатов в президенты РАН.

Напомним, выборы руководителя РАН должны были пройти в марте этого года, однако общее собрание Академии проголосовало за их перенос на 25 сентября 2017 года.