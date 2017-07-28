На реке Чусовой пройдёт массовое крещение

Крещение в Чусовой, у храма равноапостольного князя Владимира поселка Станционный-Полевской (2013 год). Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня Князе-Владимирский храм посёлка Станционный-Полевской в 14-й раз отмечает праздник своего небесного покровителя массовым крещением в реке Чусовой. Ожидается, обряд пройдут около сотни свердловчан.

Как сообщает настоятель Князе-Владимирского храма отец Борис Калёнов,таинство крещения будет совершаться над теми, кто прошёл огласительные беседы и получил благословение своего духовника.

Мероприятие начнётся в 8:00 утра сбором желающих креститься, затем состоится Водосвятный молебен на реке и чин оглашения. Позже запланирована Божественная литургия, само крещение и крестный ход.

В завершение богослужения гостей ожидает праздничная трапеза и концертная программа — выступления музыкантов, хороводы и конкурсы.