Почему разведчик Николай Кузнецов во время войны действовал под Ровно?

Вчера в центре истории Свердловской области открылись две любопытных выставки: одна посвящена Уральскому добровольческому танковому корпусу, а вторая — разведчику Николаю Кузнецову. Фото: Павел Ворожцов

В четверг, 27 июля в Екатеринбурге в Центре истории Свердловской области открылись две любопытных выставки: одна посвящена Уральскому добровольческому танковому корпусу (УДТК), а вторая — разведчику Николаю Кузнецову.

Обе приурочены к 27 июля. В этот день в 1943 году уральские танкисты закончили победой свой первый бой — на Курской дуге форсировали реку и в тяжелейшем бою взяли высоту 212 у села Борилово. О том, насколько сложно было пробить глубоко эшелонированную оборону немцев, говорят потери корпуса: почти половина личного состава и треть техники. Соединение отвели на доформирование и, как рассказал председатель совета ветеранов корпуса Борис Ильиных, Сталин распорядился пополнить корпус уральцами. И с этим проблем не было — когда корпус создавался по народной инициативе и на народные деньги, поступило 112 тысяч заявлений, а надо было 9 662 бойца. Конкурс, получается, был 11 человек на место в строю. Кстати, о деньгах. Собрано тогда было 35 миллионов рублей.

Соединение пополнили людьми и техникой, и впереди у него были такие славные страницы, как освобождение Львова, взятие Берлина, легендарный марш-бросок на Прагу. И в Праге помнят, кто спас город и восставших людей от эсэсовцев. Там установлена мемориальная доска лейтенанту Ивану Гончаренко: его танк одним из первых вошёл в город и был подбит на мосту. Когда нынешней весной байкеры клуба «Ночные волки» отправились на Берлин в свой мотопоход, в Прагу они привезли портрет нашего земляка. Портрет несли во главе шествия чешского Бессмертного полка из двух тысяч человек.

На выставке можно увидеть копии уникальных документов, фотографии, исторические фильмы, макеты боевой техники. Фото: Павел Ворожцов

В этот же день, 27 июля, исполнилось 106 лет со дня рождения легендарного разведчика Николая Кузнецова. Бог дал Кузнецову наряду с другими способностями редкий лингвистический дар. Он знал английский и французский языки, в совершенстве владел шестью диалектами немецкого. Работая лесоустроителем в Коми-Пермяцком крае, освоил и местный язык (и когда он поймал двух лесорубов-хитников, повязал их, доставил в милицию и переводил допрос — вот тут-то и заприметили его органы). А дальше путь его известен. Разведчик, лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных фашистов, которые расположились в городе Ровно, стал Героем Советского Союза.

В жизни разведчика Николая Кузнецова немало захватывающих страниц. Фото: Павел Ворожцов

Кстати Одна из популярных книг советского времени о Николае Кузнецове называлась «Это было под Ровно». У меня возник один вопрос: почему вся гитлеровская верхушка, руководившая оккупированной Украиной, расположилась в Ровно? Городок-то невелик, не сравнить с Киевом. Ситуацию прояснил директор Центра истории Анатолий Кириллов: — Отступая из Киева, наши заминировали чердаки самых лучших домов и подорвали их, когда туда стали заселяться высшие офицеры. Вот гитлеровцы и решили переселить свои руководящие структуры в Ровно, где всё хорошо просматривается и контролируется. Но это их не спасло от карающих рук чекистов благодаря Кузнецову…