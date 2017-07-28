Историю надо ценить и беречь, какой бы она ни была

Елена Чечунова, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области:

— Для Свердловской области, Екатеринбурга революция и её последствия имеют особое значение: здесь провели последние дни члены царской семьи, здесь трагически оборвалась их жизнь.

Становление Горнозаводского Урала состоялось именно во времена Российской империи. Наши демидовские заводы в Нижнем Тагиле и Верхней Салде, завод в Билимбае, основанный графом Строгановым, были одними из ведущих в стране по выплавке чугуна. Была открыта железная дорога, которая стала важнейшей транспортной артерией.

Однако рабочие, крестьяне, как и во всей стране, жили здесь в тяжёлых условиях. У простых людей практически не было прав, не было возможности получать образование. Это была дешёвая рабочая сила.

Октябрьская революция не случилась в один момент, она назревала с самого начала XX века. Страна была в глубоком социально-экономическом и политическом кризисе. Многие реформы новой власти, первые декреты, как они тогда назывались, негативно сказались на жизни крестьян — большая часть населения проживала в деревнях. Те, которые честно трудились и имели крепкие хозяйства, в один момент стали кулаками и были вынуждены отдать всё. Людям запретили верить в Бога, духовенство стало врагом народа, уничтожались церкви, храмы.

Да, один из главных декретов советской власти был направлен на ликвидацию безграмотности, что дало возможность бесплатного образования в городских и сельских школах. На заводах был введён восьмичасовой рабочий день. Но чтобы построить новое «светлое будущее», потребовались годы и десятилетия.

Для многих молодых людей события 1917 года дали путёвку в жизнь. На предприятиях, в крупных городах стали появляться организации рабочей молодёжи, которые были объединены в единый союз — комсомол. Организация стала помощником и резервом партии. Один из лозунгов комсомольцев гласил — «если партия скажет «надо», комсомол ответит «есть!». В следующем году эта организация отметит круглую дату — 100-летие. В советской системе, безусловно, есть положительный опыт. Историю вообще важно ценить и беречь, какой бы она ни была.

Сегодня возрождаются многие традиции, которые были заложены во времена царской России и имели для Урала большую ценность. Например, Ирбитская ярмарка или Правленский сад в посёлке Билимбай. А в середине июля в Свердловской области традиционно проходят Царские дни, в которых с каждым годом принимает участие всё больше людей — паломников из России и зарубежных стран. Это люди, которые, как отметил в интервью митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, прониклись осознанием трагедии вековой давности, прониклись духом великой страны.

Мы должны быть едины. В этом сила нашего народа, сила России.