Ценный лес на Среднем Урале распродали за копейки

На территории «зелёного щита» нельзя вести капитальное строительство за исключением медицинских, спортивных и образовательных объектов, размещать опасные производства и отходы. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

В четверг, 27 июля в Екатеринбурге состоялся Межрегиональный экологический форум ОНФ — «Зелёный щит», посвящённый проблемам возрождения лесопарковых поясов вокруг российских мегаполисов.

Закон о создании зелёных зон вокруг городов вступил в силу с 1 января 2017 года. В конце минувшей недели депутаты Госдумы приняли к нему поправки для усиления экологических защитных функций лесопарковых территорий.

— Законопроект долго проходил процедуру согласования: очень силён был лоббизм со стороны застройщиков и земельных мошенников. Но «зелёные щиты» остро необходимы. Лесопарковые зоны, созданные в советское время, деградировали, поскольку с 90-х годов территории отдавались под застройку и необоснованные санитарные рубки, — отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Участники форума посмотрели видеоролики, демонстрирующие вопиющие факты. Около посёлка Горный Щит незаконно вырублено более 20 гектаров леса. Лес вывозили днём и ночью. Местные жители возмущались, но ничего не могли поделать. Недалеко от Ревды более 25 гектаров ценного леса были переведены в другую категорию землепользования и поделены на участки. Участки проданы по цене 33 копейки (!) за 15 соток. В настоящее время по этому поводу идёт судебное разбирательство.

— Нарушения обнаружены также в Полевском, Верхней Пышме и многих других муниципалитетах. Только за первую половину 2017 года по результатам прокурорских проверок в сфере лесного законодательства выявлено более 850 нарушений, — сообщила свердловский межрайонный природоохранный прокурор Лариса Ларина.

Наиболее часто городские леса отдаются застройщикам.

— Чиновники заявляют, что городу необходимо развиваться. Но строительная активность — это, как правило, развитие чьих-то карманов. А с точки зрения формирования благоприятной среды тенденция абсолютно негативная. Надеюсь, сейчас в силу закона её удастся переломить, — заявил руководитель группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Антон Хлынов.

Между тем По мнению министра экологии и природных ресурсов Свердловской области Алексея Кузнецова, на Среднем Урале есть все условия для создания «зелёных щитов» вокруг городов. На вопрос «ОГ», как это будет сочетаться с реализацией идеи «Большого Екатеринбурга», он ответил: — «Большой Екатеринбург» будет представлять собой агломерацию из нескольких муниципальных образований. У каждого города будет свой зелёный пояс.