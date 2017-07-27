Ценный лес на Среднем Урале распродали за копейки

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Год экологии в России
Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.
В четверг, 27 июля в Екатеринбурге состоялся Межрегиональный экологический форум ОНФ — «Зелёный щит», посвящённый проблемам возрождения лесопарковых поясов вокруг российских мегаполисов.
Закон о создании зелёных зон вокруг городов вступил в силу с 1 января 2017 года. В конце минувшей недели депутаты Госдумы приняли к нему поправки для усиления экологических защитных функций лесопарковых территорий.
— Законопроект долго проходил процедуру согласования: очень силён был лоббизм со стороны застройщиков и земельных мошенников. Но «зелёные щиты» остро необходимы. Лесопарковые зоны, созданные в советское время, деградировали, поскольку с 90-х годов территории отдавались под застройку и необоснованные санитарные рубки, — отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.
Участники форума посмотрели видеоролики, демонстрирующие вопиющие факты. Около посёлка Горный Щит незаконно вырублено более 20 гектаров леса. Лес вывозили днём и ночью. Местные жители возмущались, но ничего не могли поделать. Недалеко от Ревды более 25 гектаров ценного леса были переведены в другую категорию землепользования и поделены на участки. Участки проданы по цене 33 копейки (!) за 15 соток. В настоящее время по этому поводу идёт судебное разбирательство.
— Нарушения обнаружены также в Полевском, Верхней Пышме и многих других муниципалитетах. Только за первую половину 2017 года по результатам прокурорских проверок в сфере лесного законодательства выявлено более 850 нарушений, — сообщила свердловский межрайонный природоохранный прокурор Лариса Ларина.
Наиболее часто городские леса отдаются застройщикам.
— Чиновники заявляют, что городу необходимо развиваться. Но строительная активность — это, как правило, развитие чьих-то карманов. А с точки зрения формирования благоприятной среды тенденция абсолютно негативная. Надеюсь, сейчас в силу закона её удастся переломить, — заявил руководитель группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Антон Хлынов.
Между тем
По мнению министра экологии и природных ресурсов Свердловской области Алексея Кузнецова, на Среднем Урале есть все условия для создания «зелёных щитов» вокруг городов. На вопрос «ОГ», как это будет сочетаться с реализацией идеи «Большого Екатеринбурга», он ответил:
— «Большой Екатеринбург» будет представлять собой агломерацию из нескольких муниципальных образований. У каждого города будет свой зелёный пояс.
- Опубликовано в №136 от 28.07.2017