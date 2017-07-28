75 лет назад Сталин подписал самый важный приказ за всю войну

Проект приказа подготовил начальник Генштаба Александр Василевский, но Сталин переписал его заново. Фото: тасс

28 июля 1942 года Иосиф Сталин подписал знаменитый приказ № 227, который в войсках называли «Ни шагу назад». Эти слова повторялись в тексте, да и смысл его был в том, чтобы прекратить панические настроения и укрепить железной рукой дисциплину не только в войсках.

После этого приказа и появились в Красной Армии штрафные роты и батальоны, заградотряды, паникёров и трусов предписывалось расстреливать на месте. А иного выхода, наверное, и не было. Помнится, в фильме «Рождённая революцией» был такой эпизод: в московском дворе стоит толпа, обсуждает очередную тревожную сводку с фронтов, и интеллигентный мужчина в шляпе говорит, что не надо бояться немцев, это культурнейшая нация и так далее. Всё это слышит военный патруль. Говоруна тут же ставят к стенке и расстреливают из автомата…

В армии было ещё жестче. В тылу регулярных войск располагались с пулемётами заградотряды из сотрудников НКВД, причём позиции занимали демонстративно, чтобы все видели и знали: назад дороги нет.

Но особая дурная слава шла о штрафбатах, что, кстати, тоже работало на укрепление дисциплины. Вот только судить о них по фильму «Штрафбат» с Алексеем Серебряковым и Юрием Степановымв главных ролях не стоит, иначе можно подумать, что немца победили одни штрафники да вчерашние зэки, хотя фильм, конечно, получился захватывающий.

Цифры Профессор Военного университета Министерства обороны РФ Юрий Рубцов приводит такие цифры: в начале 1944 года в штрафных частях воевало около 27 тысяч бойцов при общей численности действующей армии в 6,4 млн человек. В том же году потери у штрафников составляли 14 191 человек в месяц, или 52 процента, что было в 3–6 раз больше, чем в обычных строевых частях.

Расстрелять труса, дезертира командир мог и до 1942 года. Но после приказа № 227 он должен был отдать его под трибунал, то есть у оступившегося бойца появлялся шанс искупить вину кровью (в штрафбате держали до первого ранения и потом отпускали обратно в часть) и остаться в живых. Была реальная альтернатива расстрелу.

Под трибунал, а потом и в штрафбат попадали и офицеры, причём не всегда за воинские проступки. Они автоматически лишались воинского звания и шли в бой рядовыми. И были случаи, когда за особые заслуги возвращали себе звания, получали награды.

Вообще множество мифов о штрафбатах появилось оттого, что многие годы тема эта была закрыта, а когда открылась, вывалилось то, что оказалось на поверхности. Например, говорили, что им не давали оружия, в бой шли с палками и без огневой подготовки. А смысл? Каждый командир понимал, что ему поставлена задача, которую голыми руками штрафников не выполнишь, и вооружение стрелковое у них было, как в обычных строевых частях.

Другой миф — якобы штрафниками командовали офицеры-штрафники. Не было этого, командовали обычные офицеры, но подбирали покрепче характером. Более того, понимая, что они командуют особым контингентом, срок выслуги для получения следующего звания у них сокращали наполовину. При начислении пенсии один месяц командования штрафным подразделением считался за шесть месяцев обычной службы, а оклад денежного содержания был на 20–25 процентов выше, чем у других офицеров.

Обосновывая введение штрафных подразделений, Сталин в приказе указал, что у немцев они уже есть. Они появились у гитлеровцев после поражения под Москвой и были двух видов — для политически неблагонадёжных и уголовников (вот им-то и не давали сразу оружие), а также для нарушителей воинской дисциплины. Были подобные подразделения и в британской, и в финской, и в других армиях.

Деревня Волыны Староуткинского городского округа — единственный в Свердловской области населённый пункт, где сохранили название улицы Сталина. Фото: Алексей Кунилов

Комментарий Доктор исторических наук, профессор кафедры истории, государства и права Уральского государственного юридического университета Сергей Константинов: — Приказ № 227 был мерой вынужденной, необходимой и единственно возможным способом навести порядок в войсках. После зимней победы под Москвой летом 1942 года, когда фашисты вели наступление по всем фронтам, рвались к Волге и Кавказу, в армии действительно были панические настроения. Но не Сталин был первым, кто ввёл заградотряды. В Красной Армии их впервые применил Троцкий, когда подписал 11 августа 1918 года знаменитый приказ №18, в котором было написано: «Если какая-либо часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар части, вторым — командир… Трусы, шкурники и предатели не уйдут от пули». Известно ещё одно его высказывание: «Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади…» Он тогда приказал расстрелять каждого десятого красноармейца, отступившего под Казанью 2-го Петроградского полка. И полк взял Казань. Вот такую провёл децимацию. Это слово из латыни, в Древнем Риме тоже так наказывали легионеров, бежавших с поля боя: каждого десятого — в расход. И у Петра I в войсках были заградотряды…