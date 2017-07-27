Ко дну города

Городской пруд в районе Макаровского моста в Екатеринбурге на днях обмелел так, что по его дну ездит спецтехника и разгуливают рабочие в ботинках. Фото: Павел Ворожцов

Городской пруд в районе Макаровского моста в Екатеринбурге на днях обмелел так, что по его дну ездит спецтехника и разгуливают рабочие в ботинках. Уровень воды в пруду за месяц целенаправленно понизили для подготовки реконструкции моста: река под мостом превратилась в ручеёк и бежит только под одним пролётом. В результате «во всей красе» на глаза показалось неприглядное дно с залежами мусора: горожане сами не заметили, как любимое место отдыха превратилось в свалку. Воспользовавшись случаем, коммунальщики прибирают акваторию пруда с удвоенной силой, на помощь к ним приходят волонтёры. Но работы не убавляется.

Для течения оставили трёхметровое русло под одним из пролётов моста. Фото: Павел Ворожцов

Пруд обмелел на два с лишним метра в начале июля, после окончания выставки ИННОПРОМ. Про ремонт Макаровского моста сразу вспомнили не все. Некоторые искренне подумали, что воду спустили из-за обильных дождей или для очистки водоёма в Год экологии.

Когда вода ушла, весь мусор, включая автомобильные покрышки и крупные куски металла, оказались на поверхности. Фото: Павел Ворожцов

В горадминистрации объяснили причину: строители должны подобраться к опорам Макаровского моста и выполнить необходимые земляные и строительные работы. В связи с Днём города спуск воды решили разбить на два этапа. Ко Дню города чашу водоёма наполнят водой (с 17 по 20 августа на акватории пруда пройдёт Кубок России по водно-моторному спорту). С 21 августа пруд опять осушат для проведения второго этапа работ — на этот раз до 30 сентября.

Изменения внесли свои коррективы в жизнь горожан. На пруду застревают на мели прогулочные лодки. Позавчера горожане заметили на поверхности воды большое масляное пятно, которое расплылось от Макаровского моста до берега у драмтеатра. Причины возникновения пятна выясняют надзорные ведомства.

Маслянистое пятно горожане заметили на пруду на днях: люди связали это с работами под мостом. "Биографию" пятна предстоит выяснить надзорным ведомствам. Фото: Павел Ворожцов

Но самой большой неприятностью стали горы мусора, которые раньше скрывала вода.

— В связи с понижением уровня воды в городском пруду обнаружилось большое количество мусора, который был на дне, — сообщил на своей страничке в Фейсбуке председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов. — Официально заявляю, что подрядчик увеличил количество людей. Работают у резиденции, потом у кинотеатра «Космос», далее по остальным участкам. Пруд не оставим без внимания.

Пешеходы и велосипедисты сейчас осторожничают: вместо воды за набережной - метровый обрыв. Фото: Павел Ворожцов

Восьмой год подряд очисткой акватории реки Исети и городского пруда занимается муниципальное унитарное предприятие комплексного решения проблем промышленных отходов (КРППО). В этом году стоимость контракта составила 999 тысяч. За эту сумму по условиям контракта рабочие до ноября собирают наплавной мусор и чистят берега, обмелевшие естественным путём. Очистка дна в их задачи не входит, однако после искусственного осушения других вариантов, кроме как включиться в эту работу, не осталось.

— После субботника на пруду 22 июля вывезли два мусоровоза и три самосвала, — рассказывает руководитель предприятия Василий Порываев. — Сначала вывезли мелочь, потом крупногабаритный мусор — железные пруты, автомобильные покрышки, куски бетона. В общей сложности получилось 15–20 тонн, и это только за один день. На прошлой неделе работники прокололи бытовым мусором восемь пар резиновых сапог, перчатки я уже и считать перестал. На субботник привезли 340 пар перчаток — разошлись все.

Так сейчас выглядит вид на пруд со стороны кинотеатра «Космос». Фото: Павел Ворожцов

Но та часть пруда, которая сейчас скрыта под водой, во время таких уборок остаётся нетронутой. У горожан возникает вопрос: почему нельзя спустить оставшуюся воду, чтобы почистить дно, полностью? Как пояснили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии, для очистки пруда от ила и грязи с использованием спецтехники и с изменением рельефа дна необходимо получить соответствующее разрешение. Кроме того, проект и сами работы влетают в копеечку. Пару лет назад по поручению губернатора Челябинской области с помощью земснарядов расчистили дно городского пруда в Златоусте. В этом году комитет по природопользованию и охране окружающей среды Санкт-Петербурга заказал очистку озера Гореловское в Красносельском районе. В Свердловской же области такой практики нет.

— Такая работа требует профессионального подхода на всех уровнях. Чаще всего это государственный заказ. Как правило, этим занимаются профильные министерства или комитеты по природопользованию, — рассказала финансовый директор санкт-петербургской компании по очистке водоёмов Анна Сумкина. — Проектирование может стоить 1,5–2 миллиона рублей. Специалисты исследуют само дно, качество воды, экосистему пруда и прилегающую территорию. Например, одно большое дерево, которое стоит над прудом, может в год давать до тонны листьев и веток и быть причиной цветения и неприятного запаха. Один кубометр изъятого грунта в зависимости от его состава и антропогенной загрязнённости водоёма стоит от 80 до нескольких сотен рублей. Это комплексное решение, и разумеется, недешёвое. Ручного труда будет достаточно только для того, чтобы убрать видимый мусор, но не улучшить качество воды.

Рыбаков, пришедших за нехитрым уловом, свалка на берегу пруда, кажется, ни капли не смущает. Фото: Павел Ворожцов

Самые необычные предметы, найденные на дне городского пруда этим летом: пистолет

боевые патроны

колесо от телеги

ноутбуки и смартфоны

чугунные горшки

старинные монеты

автомобильный руль