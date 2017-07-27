Мир перевернулся: женщины хотят служить в армии, а чиновники уклоняются

Женщин "под ружьё" в нашей стране не ставили даже в военные годы. Фото: Александр Исаков

Тема военной службы оказалась на этой неделе в центре всеобщего внимания. В минувшую среду Президент России Владимир Путин подписал закон, который лишает чиновников, не прошедших срочную службу в армии без уважительных причин, возможности в течение 10 лет занимать должности государственной и муниципальной службы. Многочисленные отклики вызвала также инициатива Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой ввести… обязательную военную службу для женщин.

— Может, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом. Им не разрешают, это неправильно, — заявила Татьяна Москалькова, выступая перед молодёжной аудиторией на форуме «Территория смыслов на Клязьме» .

Зачем? Женщины уже служат в армии. Сегодня в Российской армии их насчитывается почти 45 тысяч, и количество растёт. Они служат в подразделениях связи, вещевой, продовольственной и медицинской службе, в военных вузах. Но по контракту. Даже в годы войны на женщин обязательная воинская повинность у нас не распространялась. Нужно ли это нам сегодня?

— Идея не нова, но к сегодняшним Вооружённым силам отношения не имеет. Если бы была законодательная инициатива, тогда было бы о чём говорить, — считает полковник Ярослав Рощупкин, начальник пресс-службы Центрального военного округа.

Скепсис военных на сей счёт объясним: не в традициях нашей страны ставить дам «под ружьё». Хотя в мире есть несколько армий, где женщины служат по призыву. Богатейший опыт в этом имеет Армия обороны Израиля, где женский корпус создан ещё в 1948 году. Все граждане Израиля, включая имеющих двойное гражданство, по достижении 18 лет подлежат призыву на военную службу. Исключение — для беременных и тех, кто не может служить по состоянию здоровья или религиозным убеждениям. Но лишь небольшая часть девушек призывается в боевые части.

Женщины по призыву служат также в армиях КНДР, Тайваня, Эритреи, некоторых других стран. С 2016 года военная служба стала обязательной для женщин Норвегии. И вот как объясняла это бывший министр обороны Норвегии Анна-Грета Стрем-Эриксен: «Мы вводим призыв для женщин не потому, что нам нужно больше солдат, а потому, что нам нужны лучшие, независимо от того, кто они…». Срок службы в армии норвежек составляет от 7 до 19 месяцев, а вот призываться они могут до 44 лет.

Но если в Израиле, Северной Корее присутствие женщин в армии наряду с мужчинами вполне понятно, эти государства воевали с соседями, имеют с ними непростые отношения и таким образом укрепляют свою обороноспособность, то в Норвегии присутствие женщин в армии — заслуга феминисток. А что мы будем решать с обязательным призывом женщин? Похоже, решать нам нечего, и сама эта инициатива кажется ненужной. Чего не скажешь о законе, который вступил в силу и станет отсеивать из государственной и муниципальной службы чиновников, не прошедших без уважительных причин срочную военную службу. Если раньше выявление уклонистов носило заявительный характер: органы государственной, муниципальной службы посылали запросы в военные комиссариаты на своих служащих, получали ответы и о своих действиях не отчитывались, то теперь будут обязаны в течение десяти дней уведомить военный комиссариат об увольнении служащего, который без уважительной причины не отслужил срочную. После этого уклонист ещё в течение десяти лет не сможет занимать должности государственной или муниципальной службы.