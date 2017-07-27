На Среднем Урале выбрали лучшего лесного пожарного

Пожарные-десантники Андрей Ашихмин (крайний слева) и Тимофей Еманов (крайний справа) из Серова готовятся к полосе препятствий. Все работы выполнялись в касках и перчатках. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня в Екатеринбурге выбрали лучшего лесного пожарного. Побороться за это звание собралось 14 участников из Тавды, Ивделя, Серова, Сосьвы и Алапаевска, где находятся отделения Уральской базы авиационной охраны лесов.

Старший инструктор Уральской базы авиационной охраны лесов Александр Храмцов проводит инструктаж. На первом этапе надо было заправить ранцевый огнетушитель весом 20 кг. Фото: Владимир Мартьянов

Вчера они сдавали нормативы и теорию по охране труда, а сегодня прошли полосу препятствий.

Перелезать брёвна на бегу, когда у тебя 20 кг за спиной, — самый трудный этап. Некоторые не удерживали равновесия и касались руками земли. Фото: Владимир Мартьянов

Лучшим лесным пожарным стал Евгений Коковин — радиооператор тавдинского авиаотделения.

Степан Батенёв из Сосьвы бежит тушить условный пожар — он уже подцепил рукав к мотопомпе, которая качает воду. В прошлом году Степан представлял Свердловскую область на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства и занял третье место в номинации «Лучший лесной пожарный». Фото: Владимир Мартьянов

— Нужно было не только быстро пройти дистанцию, но и выполнить всё по правилам безопасности, — говорит инструктор десантно-пожарной службы алапаевского авиаотделения Илья Батртдинов. - Вчера первое место по теории поделили двое, а на физподготовке многие осеклись.

Инструктор Илья Батртдинов из Алапаевска привёз с собой четверых пожарных. В 2016 году пожарный-парашютист Павел Малюгин из этого города стал победителем регионального конкурса, сегодня он вышел в лидеры на полосе препятствий. Фото: Владимир Мартьянов