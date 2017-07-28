Общество 28 июля 2017, 18:59

«Мы уже не управляющая, а IT-компания»

Илья Сотонин — выпускник факультета связей с общественностью и рекламы УрФУ. Его родители создали ТСЖ одного из корпусов Городка чекистов, что и дало толчок к созданию «Лиги ЖКХ». Фото: Владимир Мартьянов

Илья Сотонин — выпускник факультета связей с общественностью и рекламы УрФУ. Его родители создали ТСЖ одного из корпусов Городка чекистов, что и дало толчок к созданию «Лиги ЖКХ». Фото: Владимир Мартьянов

Небольшая свердловская управляющая компания «Лига ЖКХ» не обслуживает и сто домов, занимая лишь 0,8 процента рынка. Тем не менее под их управление просятся дома из других регионов. Ежемесячно к ним приезжают коллеги для обмена опытом. Компанию постоянно приглашают к участию в правительственных форумах, где обсуждают вопросы ЖКХ и благоустройства. Буквально неделю назад директор по развитию «лиги» Илья Сотонин вернулся с краснодарского форума «Городская среда», где презентовал проекты компании. В интервью «ОГ» он рассказал, почему их можно считать IT-компанией и как «Прямая линия с Президентом» сказалась на коммунальных войнах.

— Ощущение, что в стране увеличивается количество форумов с участием госвласти, где обсуждают вопросы благоустройства городской среды, общественных пространств, урбанистики в целом. Ты ощущаешь, что власть заинтересована в изменениях?

— Верхушка точно заинтересована. В федеральном Минстрое сейчас сформировалась очень хорошая команда, которая действительно нацелена на улучшение. Они ищут удачные проекты по всей России и помогают их тиражировать. Выступить на краснодарском форуме нас тоже позвали по линии министерства. К слову, думаю, им пока не хватает вовлечённости в этот процесс региональной власти.

— Наш регион тоже пока пассивен?

— Из администрации Екатеринбурга и областного правительства почему-то даже никто не приехал, не посмотрел, как мы сделали подъезд на Сакко и Ванцетти, 111. Чаще к нам обращаются из других регионов. На международном форуме «Среда для жизни» в казанском Иннополисе мы показали первому вице-премьеру Игорю Шувалову нашу разработку — «Конструктор подъездов». Он положительно о ней отозвался. Спустя некоторое время сижу я в Ельцин Центре, смотрю, мне звонит какой-то красивый номер. Отвечаю, на том конце говорят, что со мной хочет побеседовать глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. Я подумал, не туда попали… Оказалось, он хотел применить «конструктор» у себя в республике. Давай, говорит, мои к тебе приедут, посмотрят, пообщаетесь.

Кроме того, по мотивам «конструктора» подъезд сделали в Казани.

Реализация конструктора подъездов

Илья Сотонин говорит, что благоустроить подъезд таким же образом обойдётся в 250 тысяч рублей. Фото: Владимир Мартьянов

— Как родилась идея «конструктора подъездов», с которым вы прогремели на всю страну?

— Мы взяли дом на улице Сакко и Ванцетти, 111. В тамбуре подъезда в стене была дыра. Предыдущая управляющая компания пыталась её несколько раз замазывать, но грибок всё разъедал. Раз уж взялись за этот подъезд, решили на нём поэкспериментировать. Поставили стеклянные двери — такого в жилых домах никто у нас до этого не делал. Потом полностью обновили входную группу. Подумали, что как-то она не сочетается с подъездным раздраем. Взялись за него. Довели ремонт до второго этажа, чтобы показать жителям контраст. Поняли, что контраст получился очень сильным, и сделали ремонт всего подъезда. Потратили около полумиллиона рублей собственных средств компании.

В итоге, основываясь на своём опыте, мы разработали сервис, который позволяет горожанам в режиме онлайн, выбирая типовые элементы отделки подъездов, подобрать актуальный для них дизайн. Жильцы собирают, после этого им на почту приходит письмо со стоимостью. Дальше надо обсудить с соседями, найти финансирование и подрядчиков. Ориентировочно, ремонт обойдётся в 250 тысяч рублей.

Илья Сотонин и Александр Пономарев в подъезде, обслуживаемом Лигой ЖКХ

В подъезде вместо обычных лампочек протянуты светодиодные ленты, которые хорошо спрятаны. Их никто не выкрутит и не украдёт. Фото: Владимир Мартьянов

— На краснодарском форуме ты анонсировал, что вы сейчас разрабатываете ещё и конструктор дворов.

— Принцип тот же. Есть набор типовых элементов: покрытие, детская площадка, светильники, набор растений и так далее. Жители выбирают и проектируют. Запустим его где-нибудь к февралю-марту 2018 года.

— В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» регион в этом году выделил 900 млн рублей на благоустройство дворов и общественных пространств. Вы как-то агитировали дома, которые обслуживаете, заявляться?

— На самом деле эта программа как-то тихо у нас проходит. Я сам узнал о ней не так давно на собрании с минстроем. Мы точно будем заявляться, но в следующем году. Программа стартовала только в апреле. Пусть первый год пройдёт обкатка. Думаю, что на второй год будет уже какая-то система. Чтобы не получилось, как с программой «1000 дворов».

— А что с ней не так?

— То, что по ней построили — это же ерунда. Установили самые дешёвые площадки клоунских расцветок. Сейчас уже многие дворы в разобранном состоянии.

— Почему так вышло?

— Нет опыта. Люди из администраций не знают и не понимают, как должен выглядеть современный двор. В стране вообще достаточно мало специалистов в этой сфере. Посмотри, Восточная Европа тоже достаточно долго находилась в социалистическом блоке, но у них же со дворами всё нормально сейчас. Они нашли способ перепрыгнуть на другие рельсы, так почему бы нам не скопировать их опыт, вместо того, чтобы придумывать велосипед.

Книгообмен в подъезде

Жильцы дома организовали открытый книгообмен. Фото: Владимир Мартьянов

— Я слышал, что к вам регулярно приезжают коллеги из других управляющих компаний. Зачем?

— Мы уже фактически не управляющая компания, а IT-компания. Им интересны наши сервисы. Со всей России приезжало компаний 15, в том числе самая крупная в стране — УК «ПИК-Комфорт», обслуживающая около 20 млн кв. метров жилья. Некоторые наши вещи они уже используют. Например, индекс лояльности, на основе которого жители выставляют оценки домам. Так УК понимает, где она проваливается, а где всё хорошо. Я уже четвёртый месяц работаю у них временно консультантом.

— Сколько домов к вам просится?

— Из Екатеринбурга висит около 50 заявок. 10 — из Москвы. Из Питера и Владивостока по одной. Кстати, через месяц мы открываем первый филиал в Подмосковье.

— По какому принципу вы выбираете дома, которые возьмётесь обслуживать?

— Сначала мы смотрим на инициативную группу. Если мы видим, что она сильная, и жители, правда, хотят сменить УК, а не занимаются потребительским экстремизмом, то идём навстречу. Ну и второе — у нас тариф выше рынка. Иначе мы просто ничего не сможем изменить в доме в лучшую сторону. Например, дом на Пушкина, 5 когда к нам присоединялся, мы им предложили 55 рублей, тогда как городской — 20 рублей. Они согласились.

— Ты не раз говорил, что сменить УК очень сложно. Почему?

— Во-первых, очень сложно организовать общее собрание жильцов, на которое должны прийти 50 процентов собственников плюс один. Жителям обычно не до этого. Но если всё-таки находится какая-то инициативная группа, и им удаётся провести собрание, то следующий этап — правильно оформить документы и сдать их в жилинспекцию. Есть ещё третий препон, неофициальный. Это когда старая управляющая компания начинает сыпать угрозами. Были случаи, когда у людей за призыв сменить УК сжигали автомобиль. Например, у собственника на Малышева, 60.

Сейчас есть идея в правительстве разрешить проводить общие собрания через портал госуслуг. Это удобно. Также хотят разрешить собственникам не ходить на собрания лично, а отдавать свои голоса представителям.

— Ситуация с коммунальными войнами меняется в какую-нибудь сторону?

— Ранее у нас сожгли первый офис, корпоративную машину, четыре лифта в домах, которые мы обслуживаем. Но есть такое интересное совпадение, что после того, как я съездил на прямую линию с Путиным и после последних реформ в ЖКХ, войны как-то поутихли. Может, им был какой-то сигнал.

— Лично тебе когда-нибудь угрожали?

— Я даже на паре стрелок был. Сидишь с ними, разговариваешь. Пугают.

Сколько я общался с коллегами из других регионов, прихожу к выводу, что у нас самый криминальный город в этом отношении.

Илья Сотонин, УК Лига ЖКХ

Фото: Владимир Мартьянов

— Есть УК, которые напрямую сотрудничают с крупными застройщиками. Вам это не интересно?

— Чаще застройщики стараются создать свои управляющие компании. Строят они, как правило, плохо. Поэтому им нужна такая компания, которая была бы неким буфером между застройщиком и жителями. С нами решил поработать «PRINZIP», который строил ЖК «Малевич». Но им не понравилось, что мы предъявляем претензии по качеству строительства. Они нам говорят: «Мы же друзья!». В итоге, теперь они собираются создать свою УК.

К нам просятся и от других крупных застройщиков. Например, ЖК «Крылов», который возводила «Синара», дома «Брусники».

— У самих жителей отношение к своим подъездам, дворам меняется? Перестаёт быть потребительским?

— Точно меняется. Поэтому мы и видим отклик от власти. «Единая Россия» же не зря проводит урбанистический форум. Они чувствуют настроения людей. Думаю, ещё год-два — и ситуация со средой будет лучше.

  • Опубликовано в №137 от 29.07.2017
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