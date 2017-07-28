«Мы уже не управляющая, а IT-компания»

Илья Сотонин — выпускник факультета связей с общественностью и рекламы УрФУ. Его родители создали ТСЖ одного из корпусов Городка чекистов, что и дало толчок к созданию «Лиги ЖКХ». Фото: Владимир Мартьянов

Небольшая свердловская управляющая компания «Лига ЖКХ» не обслуживает и сто домов, занимая лишь 0,8 процента рынка. Тем не менее под их управление просятся дома из других регионов. Ежемесячно к ним приезжают коллеги для обмена опытом. Компанию постоянно приглашают к участию в правительственных форумах, где обсуждают вопросы ЖКХ и благоустройства. Буквально неделю назад директор по развитию «лиги» Илья Сотонин вернулся с краснодарского форума «Городская среда», где презентовал проекты компании. В интервью «ОГ» он рассказал, почему их можно считать IT-компанией и как «Прямая линия с Президентом» сказалась на коммунальных войнах.

— Ощущение, что в стране увеличивается количество форумов с участием госвласти, где обсуждают вопросы благоустройства городской среды, общественных пространств, урбанистики в целом. Ты ощущаешь, что власть заинтересована в изменениях?

— Верхушка точно заинтересована. В федеральном Минстрое сейчас сформировалась очень хорошая команда, которая действительно нацелена на улучшение. Они ищут удачные проекты по всей России и помогают их тиражировать. Выступить на краснодарском форуме нас тоже позвали по линии министерства. К слову, думаю, им пока не хватает вовлечённости в этот процесс региональной власти.

— Наш регион тоже пока пассивен?

— Из администрации Екатеринбурга и областного правительства почему-то даже никто не приехал, не посмотрел, как мы сделали подъезд на Сакко и Ванцетти, 111. Чаще к нам обращаются из других регионов. На международном форуме «Среда для жизни» в казанском Иннополисе мы показали первому вице-премьеру Игорю Шувалову нашу разработку — «Конструктор подъездов». Он положительно о ней отозвался. Спустя некоторое время сижу я в Ельцин Центре, смотрю, мне звонит какой-то красивый номер. Отвечаю, на том конце говорят, что со мной хочет побеседовать глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. Я подумал, не туда попали… Оказалось, он хотел применить «конструктор» у себя в республике. Давай, говорит, мои к тебе приедут, посмотрят, пообщаетесь.

Кроме того, по мотивам «конструктора» подъезд сделали в Казани.

Илья Сотонин говорит, что благоустроить подъезд таким же образом обойдётся в 250 тысяч рублей. Фото: Владимир Мартьянов

— Как родилась идея «конструктора подъездов», с которым вы прогремели на всю страну?

— Мы взяли дом на улице Сакко и Ванцетти, 111. В тамбуре подъезда в стене была дыра. Предыдущая управляющая компания пыталась её несколько раз замазывать, но грибок всё разъедал. Раз уж взялись за этот подъезд, решили на нём поэкспериментировать. Поставили стеклянные двери — такого в жилых домах никто у нас до этого не делал. Потом полностью обновили входную группу. Подумали, что как-то она не сочетается с подъездным раздраем. Взялись за него. Довели ремонт до второго этажа, чтобы показать жителям контраст. Поняли, что контраст получился очень сильным, и сделали ремонт всего подъезда. Потратили около полумиллиона рублей собственных средств компании.

В итоге, основываясь на своём опыте, мы разработали сервис, который позволяет горожанам в режиме онлайн, выбирая типовые элементы отделки подъездов, подобрать актуальный для них дизайн. Жильцы собирают, после этого им на почту приходит письмо со стоимостью. Дальше надо обсудить с соседями, найти финансирование и подрядчиков. Ориентировочно, ремонт обойдётся в 250 тысяч рублей.

В подъезде вместо обычных лампочек протянуты светодиодные ленты, которые хорошо спрятаны. Их никто не выкрутит и не украдёт. Фото: Владимир Мартьянов

— На краснодарском форуме ты анонсировал, что вы сейчас разрабатываете ещё и конструктор дворов.

— Принцип тот же. Есть набор типовых элементов: покрытие, детская площадка, светильники, набор растений и так далее. Жители выбирают и проектируют. Запустим его где-нибудь к февралю-марту 2018 года.

— В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» регион в этом году выделил 900 млн рублей на благоустройство дворов и общественных пространств. Вы как-то агитировали дома, которые обслуживаете, заявляться?

— На самом деле эта программа как-то тихо у нас проходит. Я сам узнал о ней не так давно на собрании с минстроем. Мы точно будем заявляться, но в следующем году. Программа стартовала только в апреле. Пусть первый год пройдёт обкатка. Думаю, что на второй год будет уже какая-то система. Чтобы не получилось, как с программой «1000 дворов».

— А что с ней не так?

— То, что по ней построили — это же ерунда. Установили самые дешёвые площадки клоунских расцветок. Сейчас уже многие дворы в разобранном состоянии.

— Почему так вышло?

— Нет опыта. Люди из администраций не знают и не понимают, как должен выглядеть современный двор. В стране вообще достаточно мало специалистов в этой сфере. Посмотри, Восточная Европа тоже достаточно долго находилась в социалистическом блоке, но у них же со дворами всё нормально сейчас. Они нашли способ перепрыгнуть на другие рельсы, так почему бы нам не скопировать их опыт, вместо того, чтобы придумывать велосипед.

Жильцы дома организовали открытый книгообмен. Фото: Владимир Мартьянов

— Я слышал, что к вам регулярно приезжают коллеги из других управляющих компаний. Зачем?

— Мы уже фактически не управляющая компания, а IT-компания. Им интересны наши сервисы. Со всей России приезжало компаний 15, в том числе самая крупная в стране — УК «ПИК-Комфорт», обслуживающая около 20 млн кв. метров жилья. Некоторые наши вещи они уже используют. Например, индекс лояльности, на основе которого жители выставляют оценки домам. Так УК понимает, где она проваливается, а где всё хорошо. Я уже четвёртый месяц работаю у них временно консультантом.

— Сколько домов к вам просится?

— Из Екатеринбурга висит около 50 заявок. 10 — из Москвы. Из Питера и Владивостока по одной. Кстати, через месяц мы открываем первый филиал в Подмосковье.

— По какому принципу вы выбираете дома, которые возьмётесь обслуживать?

— Сначала мы смотрим на инициативную группу. Если мы видим, что она сильная, и жители, правда, хотят сменить УК, а не занимаются потребительским экстремизмом, то идём навстречу. Ну и второе — у нас тариф выше рынка. Иначе мы просто ничего не сможем изменить в доме в лучшую сторону. Например, дом на Пушкина, 5 когда к нам присоединялся, мы им предложили 55 рублей, тогда как городской — 20 рублей. Они согласились.

— Ты не раз говорил, что сменить УК очень сложно. Почему?

— Во-первых, очень сложно организовать общее собрание жильцов, на которое должны прийти 50 процентов собственников плюс один. Жителям обычно не до этого. Но если всё-таки находится какая-то инициативная группа, и им удаётся провести собрание, то следующий этап — правильно оформить документы и сдать их в жилинспекцию. Есть ещё третий препон, неофициальный. Это когда старая управляющая компания начинает сыпать угрозами. Были случаи, когда у людей за призыв сменить УК сжигали автомобиль. Например, у собственника на Малышева, 60.

Сейчас есть идея в правительстве разрешить проводить общие собрания через портал госуслуг. Это удобно. Также хотят разрешить собственникам не ходить на собрания лично, а отдавать свои голоса представителям.

— Ситуация с коммунальными войнами меняется в какую-нибудь сторону?

— Ранее у нас сожгли первый офис, корпоративную машину, четыре лифта в домах, которые мы обслуживаем. Но есть такое интересное совпадение, что после того, как я съездил на прямую линию с Путиным и после последних реформ в ЖКХ, войны как-то поутихли. Может, им был какой-то сигнал.

— Лично тебе когда-нибудь угрожали?

— Я даже на паре стрелок был. Сидишь с ними, разговариваешь. Пугают.

Сколько я общался с коллегами из других регионов, прихожу к выводу, что у нас самый криминальный город в этом отношении.

Фото: Владимир Мартьянов

— Есть УК, которые напрямую сотрудничают с крупными застройщиками. Вам это не интересно?

— Чаще застройщики стараются создать свои управляющие компании. Строят они, как правило, плохо. Поэтому им нужна такая компания, которая была бы неким буфером между застройщиком и жителями. С нами решил поработать «PRINZIP», который строил ЖК «Малевич». Но им не понравилось, что мы предъявляем претензии по качеству строительства. Они нам говорят: «Мы же друзья!». В итоге, теперь они собираются создать свою УК.

К нам просятся и от других крупных застройщиков. Например, ЖК «Крылов», который возводила «Синара», дома «Брусники».

— У самих жителей отношение к своим подъездам, дворам меняется? Перестаёт быть потребительским?

— Точно меняется. Поэтому мы и видим отклик от власти. «Единая Россия» же не зря проводит урбанистический форум. Они чувствуют настроения людей. Думаю, ещё год-два — и ситуация со средой будет лучше.