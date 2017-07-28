Какую поддержку получают одарённые дети в Свердловской области?

Более 800 юных свердловчан уже получили премии губернатора. Фото: Александр Исаков

Первого августа начнётся первая смена в Уральском образовательном центре «Золотое сечение», который будет работать по методикам сочинского «Сириуса». Новый региональный проект нацелен на поддержку одарённых детей. «ОГ» решила узнать, какую ещё поддержку получают в Свердловской области талантливые дети.

«Золотое сечение». В конце минувшего года правительство региона подписало соглашение с Образовательным фондом «Талант и успех», под эгидой которого работает федеральный центр «Сириус». А в марте указом губернатора был создан Уральский образовательный центр «Золотое сечение». Как рассказали «ОГ» в областном департаменте информационной политики, центр будет работать по четырём направлениям: «Наука», «Спорт», «Культура» и «Народные промыслы». Дети будут вести научные исследования, выполнять аналитические, прикладные и технологические работы, защищать инновационные проекты. Участниками первой смены станут 200 ребят из Екатеринбурга, Лесного, Режа, Кушвы, Тавды и ряда других муниципалитетов. Списки участников смены формировали профильные министерства. Организаторы планируют в следующем году провести четыре смены, а к 2020 году выйти на восемь смен.

Дворец молодёжи Свердловской области в прошлом году стал федеральной инновационной площадкой в сфере дополнительного образования детей. Работа дворца нацелена на выявление талантливых школьников и развитие их способностей. Сегодня на 40 площадках, открытых в разных муниципалитетах, занимаются более 15 тысяч детей.

— С 2016 года дворец стал оператором регионального этапа Всероссийского конкурса проектных работ школьников, победители которого получают путёвки в «Сириус», — рассказали «ОГ» во Дворце молодёжи.

По их словам, в 2016–2017 учебном году в конкурсе участвовало около 150 юных свердловчан. Они готовили и защищали проекты по шести направлениям: космические технологии, беспилотные летательные аппараты, автономный транспорт, современные технологии в сельском хозяйстве, персональная медицина, IT-технологии.

— Мой проект был связан с созданием летательного аппарата «Разведчик», предназначенного для наблюдения за территорией. Аппарат может служить для слежения за пожарной обстановкой в лесах. Мы разработали его в Центре технического творчества при Нижнетагильском институте испытания металлов, — рассказал «ОГ» один из победителей конкурса, десятиклассник нижнетагильской школы № 30 Егор Шуклин.

Загородный центр «Таватуй» принадлежит региональному министерству образования и работает как образовательный центр для одарённых школьников. Сейчас там идёт уже третья летняя смена. Участники направления «Медиа» создают информационный портал «Таватуй»: пишут новости, репортажи, снимают видео. Экологи исследуют водную среду озера, окрестный лес и обитающих там насекомых.

На базе «Таватуя» проектные смены проводит УрФУ совместно с областным министерством образования.

— Участниками первой проектной смены стали 90 ребят. Они разрабатывали новые материалы, которые можно делать с помощью ЗD-принтера, а также новые косметические средства на основе растительных компонентов. Наши преподаватели удивлялись способностям этих детей и взяли их на заметку: нельзя собрать ребят на один проект, а потом бросить. Необходимо их сопровождать, чтобы они не потеряли интерес и развивались дальше, — подчеркнул ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Олимпиады. Победители и призёры всероссийских олимпиад, конкурсов и фестивалей награждаются денежными премиями и имеют преференции при поступлении в вузы. Ежегодно более 1,5 тысячи свердловских школьников участвуют в региональном этапе олимпиады, которая проводится по 24 предметам. На протяжении последних лет Свердловская область входит в золотую дюжину России по количеству участников заключительного этапа олимпиады, победителей и призёров. Олимпиады организуют и вузы региона.

— Мы проводим многопрофильные олимпиады «Изумруд» и «Звезда», региональные химические и математические турниры, — рассказал Виктор Кокшаров. — На базе СУНЦа организуем Всероссийский турнир юных физиков, куда собираются команды со всей России. Также у нас действует большое количество летних школ. К примеру, летнюю школу для юных энергетиков мы организуем совместно с компанией «Россети». Всё это помогает выявлять таланты и определять перспективы детей.

Премия губернатора. На протяжении 20 лет школьники, ставшие победителями различных конкурсов и олимпиад, награждаются губернаторской премией. По традиции награждение происходит в День знаний 1 сентября. Размер премии составляет 30 тысяч рублей. В общей сложности этой награды удостоились уже более 880 учащихся из промышленных центров и уральской глубинки.

Мнение Константин Шевченко, директор Дворца молодёжи: — Все дети одарены с рождения, наша задача — помочь это выявить. Поэтому поддержка, безусловно, необходима как на начальных этапах развития, так и тогда, когда уже какие-то таланты проявились. И если в большом городе много возможностей для такой поддержки — и хорошие преподаватели, и необходимое оборудование, то в отдалённых населённых пунктах детям этого не хватает. Поэтому здесь очень важно создавать равные условия, чтобы талантливые ребята из небольших посёлков, деревень, городов тоже имели все шансы проявить себя. На базовых площадках Дворца молодёжи мы как раз создаём такие условия по естественно-научному и техническому направлениям.