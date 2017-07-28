За пять лет число первоклассников выросло на 10 тысяч

День знаний должен запомниться навсегда... Фото: Алексей Кунилов

Подготовка школ и других образовательных учреждений к новому учебному году, безопасность детей — задачи, на которых должны сосредоточить особое внимание региональная власть и местное самоуправление. Об этом шла речь вчера на заседании правительства области, которое провёл Евгений Куйвашев.

Из бюджетов всех уровней на подготовку школ к учебному году выделено более 620 миллионов рублей для приведения в порядок 2 642 образовательных учреждений. Это более тысячи школ, почти сотня организаций профессионального образования, 1 254 детских сада. Процесс подготовки и приёмки их пройдёт в три этапа. На 25 июля её прошли более 30 процентов учреждений в области. Завершится процесс к 15 августа.

— В этом году в школу пойдут более 55 тысяч первоклассников. В 2012 году их было значительно меньше — 45 тысяч, — сказал Евгений Куйвашев. — Эта несомненно положительная динамика — следствие выплаты материнского капитала, строительства детских садов, наших региональных мер поддержки семьи и детства. Считаю необходимым устроить для детей и их родителей настоящий праздник. День знаний — главный праздник в школе, и он должен запомниться всем.

Заместитель губернатора Павел Креков сообщил, что у школ оборудуются пешеходные переходы и тротуары, создаются искусственные дорожные неровности, обеспечивается видимость знаков и светофоров.

Наиболее масштабно День знаний будет проходить в Екатеринбурге, где за парты сядут почти 150 тысяч учеников. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб доложил о ходе подготовки к учебному году, а также рассказал о выполнении поручения Владимира Путина по капитальному ремонту школы в посёлке Рудный. Здание площадью 1300 квадратных метров, рассчитанное на шесть начальных классов, будет готово к 25 августа. Идут внутренняя отделка, установка оборудования, благоустройство территории.

В ходе заседания Евгений Куйвашев также поручил разобраться в ситуации и принять необходимые меры для завершения капремонта школы № 5 в Нижней Салде, где проходит модернизация одного из блоков. Он будет сдан после 1 сентября, но это не помешает учёбе.