Есть контракт!

Пять лет назад – 1 августа 2012 года – Министерство обороны России запустило новую (третью по счёту) систему набора профессиональных солдат и сержантов. И эта система – в отличие от предыдущих – оказалась работоспособной.
Первая попытка перевести Российскую армию на профессиональную основу была предпринята сразу после распада СССР – в 1992 году, когда правительство страны приняло постановление о поэтапном «переходе к комплектованию ВС РФ военнослужащими в добровольном порядке – по контракту». Уже к 1995 году добровольцев в войсках было почти 400 тысяч, что составляло примерно половину общей численности всего рядового и сержантского состава. Правда, качество этих новоявленных профессионалов, было, мягко говоря, невысоким: в стране тогда жилось трудно, и в контрактники готовы были идти многие, а военкоматы брали желающих, практически не фильтруя. Армию такое положение дел не устраивало, и от добровольцев стали постепенно избавляться. К 2000 году их количество сократилось более чем на две трети – осталось всего 120 тысяч.
Второй раз сделать армию профессиональной попытались в 2003 году. Была принята федеральная программа стоимостью 79 млрд рублей. Согласно планам, к 2011 году в армии должно было быть 350 тысяч контрактников. Однако в реальности цифру 2000 года удалось увеличить всего наполовину – до 174 тысяч. Новую неудачу эксперты объясняли слишком низкой заработной платой контрактников (от 7 до 13 тысяч рублей), а также тем, что не был решён вопрос с жильём для добровольцев и рабочими местами для их жён.
1 августа 2012 года Министерство обороны снова провело перезагрузку контрактной системы. И на этот раз, судя по результатам, военное ведомство сумело сделать правильные выводы из предыдущих ошибок. Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства обороны, численность солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту, сейчас составляет 425 тыс. человек. С точки зрения цифр это немногим больше, чем в 90-е, но вот качество контрактников сегодня совсем иное. Они получают хорошие зарплаты и имеют самые разнообразные льготы, которыми очень дорожат, и потому стараются соответствовать всем современным требованиям.
7 «пряников» для контрактника
ЖИЛЬЁ. Военнослужащий-контрактник обеспечивается общежитием / служебной квартирой или получает сумму, необходимую для аренды жилья. Он может приобрести квартиру в собственность, используя накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих.
ОБРАЗОВАНИЕ. Контрактник имеет право на внеконкурсное поступление в государственные вузы России и бесплатное обучение на подготовительных курсах.
МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ. Военнослужащий получает бесплатное медицинское и реабилитационное обеспечение в лечебных и санаторных учреждениях Минобороны.
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД к новому месту службы, в командировку и к месту проведения отпуска туда и обратно.
РАННЯЯ ПЕНСИЯ. Если контрактник прослужит более 20 лет, он имеет право на пенсию с 45 лет.
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ. В случае смерти военнослужащих при исполнении профессиональных обязанностей его родственники получают 3 млн рублей, а при увольнении со службы в связи с военной травмой сумма выплат самому контрактнику – 2 млн рублей.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ И ВЕЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Контрактник обеспечивается бесплатным вещевым имуществом (обмундированием) и – при желании военнослужащего – ставится на котловое довольствие, то есть бесплатно питается в армейских столовых.
Сравните сами
|Призывник
|Контрактник
|Cрок службы:
|1 год
|2 или 3 года (с возможностью продления)
|Проживание:
|в казарме
|в общежитии / съёмной квартире
|Зарплата:
|2 000 рублей
|от 20 000 рублей
|Распорядок дня:
|с 6:00 до 22:00 (от подъёма до отбоя)
|с 8:00 до 18:00 (согласно регламенту)
|Воинская часть:
|по распределению военного комиссариата
|возможность выбора региона и рода или вида войск для прохождения военной службы
«Хочу служить!» – А сможешь?
Чтобы стать солдатом-контрактником, одного желания мало – необходимо соответствовать ряду требований:
При заключении первого контракта надо входить в возрастную категорию 18-40 лет.
Иметь образование не ниже среднего.
По состоянию здоровья входить в группу «А» (годен к военной службе) или «Б» (годен с незначительными ограничениями).
Пройти психологический отбор, где оценивается уровень интеллектуального развития, готовность психологически к прохождению службы, быстрота мышления и т.д.
Сдать спортивные нормативы.
Физические упражнения
Минимальное требование для категорий военнослужащих
До 30 лет
Старше 30 лет
Сила
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (раз)
35
30
Толчок 2 гирь весом 24 кг (раз)
11/15
9/13
Подтягивание на перекладине (раз)
10
8
Быстрота
Бег на 60 м (с)
9,8
10,0
Бег на 100 м (с)
15,0
15,8
Челночный бег 10х10 м (с)
28,5
29,5
Выносливость
Бег на 3 км (мин)
14.00
15.15
Бег на 1 км (мин)
4.20
4.45
Плавание 500 м / 300 м (мин)
13.00
13.30
Лыжная гонка на 5 км (мин)
28.00
29.00
Кстати, о женщинах
Они тоже могут служить в армии по контракту. Требования – те же, что и к мужчинам, только нормативы по физподготовке полегче
Куда обращаться? Военкоматы по месту жительства
- Опубликовано в №138 от 01.08.2017