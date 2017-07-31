Есть контракт!

Пять лет назад – 1 августа 2012 года – Министерство обороны России запустило новую (третью по счёту) систему набора профессиональных солдат и сержантов. И эта система – в отличие от предыдущих – оказалась работоспособной.

Первая попытка перевести Российскую армию на профессиональную основу была предпринята сразу после распада СССР – в 1992 году, когда правительство страны приняло постановление о поэтапном «переходе к комплектованию ВС РФ военнослужащими в добровольном порядке – по контракту». Уже к 1995 году добровольцев в войсках было почти 400 тысяч, что составляло примерно половину общей численности всего рядового и сержантского состава. Правда, качество этих новоявленных профессионалов, было, мягко говоря, невысоким: в стране тогда жилось трудно, и в контрактники готовы были идти многие, а военкоматы брали желающих, практически не фильтруя. Армию такое положение дел не устраивало, и от добровольцев стали постепенно избавляться. К 2000 году их количество сократилось более чем на две трети – осталось всего 120 тысяч.

Второй раз сделать армию профессиональной попытались в 2003 году. Была принята федеральная программа стоимостью 79 млрд рублей. Согласно планам, к 2011 году в армии должно было быть 350 тысяч контрактников. Однако в реальности цифру 2000 года удалось увеличить всего наполовину – до 174 тысяч. Новую неудачу эксперты объясняли слишком низкой заработной платой контрактников (от 7 до 13 тысяч рублей), а также тем, что не был решён вопрос с жильём для добровольцев и рабочими местами для их жён.

1 августа 2012 года Министерство обороны снова провело перезагрузку контрактной системы. И на этот раз, судя по результатам, военное ведомство сумело сделать правильные выводы из предыдущих ошибок. Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства обороны, численность солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту, сейчас составляет 425 тыс. человек. С точки зрения цифр это немногим больше, чем в 90-е, но вот качество контрактников сегодня совсем иное. Они получают хорошие зарплаты и имеют самые разнообразные льготы, которыми очень дорожат, и потому стараются соответствовать всем современным требованиям.

7 «пряников» для контрактника

ЖИЛЬЁ. Военнослужащий-контрактник обеспечивается общежитием / служебной квартирой или получает сумму, необходимую для аренды жилья. Он может приобрести квартиру в собственность, используя накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих.

ОБРАЗОВАНИЕ. Контрактник имеет право на внеконкурсное поступление в государственные вузы России и бесплатное обучение на подготовительных курсах.

МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ. Военнослужащий получает бесплатное медицинское и реабилитационное обеспечение в лечебных и санаторных учреждениях Минобороны.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД к новому месту службы, в командировку и к месту проведения отпуска туда и обратно.

РАННЯЯ ПЕНСИЯ. Если контрактник прослужит более 20 лет, он имеет право на пенсию с 45 лет.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ. В случае смерти военнослужащих при исполнении профессиональных обязанностей его родственники получают 3 млн рублей, а при увольнении со службы в связи с военной травмой сумма выплат самому контрактнику – 2 млн рублей.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ И ВЕЩЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Контрактник обеспечивается бесплатным вещевым имуществом (обмундированием) и – при желании военнослужащего – ставится на котловое довольствие, то есть бесплатно питается в армейских столовых.

Сравните сами

Призывник Контрактник Cрок службы: 1 год 2 или 3 года (с возможностью продления) Проживание: в казарме в общежитии / съёмной квартире Зарплата: 2 000 рублей от 20 000 рублей Распорядок дня: с 6:00 до 22:00 (от подъёма до отбоя) с 8:00 до 18:00 (согласно регламенту) Воинская часть: по распределению военного комиссариата возможность выбора региона и рода или вида войск для прохождения военной службы

«Хочу служить!» – А сможешь?

Чтобы стать солдатом-контрактником, одного желания мало – необходимо соответствовать ряду требований:

При заключении первого контракта надо входить в возрастную категорию 18-40 лет.

Иметь образование не ниже среднего.

По состоянию здоровья входить в группу «А» (годен к военной службе) или «Б» (годен с незначительными ограничениями).

Пройти психологический отбор, где оценивается уровень интеллектуального развития, готовность психологически к прохождению службы, быстрота мышления и т.д.

Сдать спортивные нормативы.

Физические упражнения Минимальное требование для категорий военнослужащих До 30 лет Старше 30 лет Сила Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (раз) 35 30 Толчок 2 гирь весом 24 кг (раз) 11/15 9/13 Подтягивание на перекладине (раз) 10 8 Быстрота Бег на 60 м (с) 9,8 10,0 Бег на 100 м (с) 15,0 15,8 Челночный бег 10х10 м (с) 28,5 29,5 Выносливость Бег на 3 км (мин) 14.00 15.15 Бег на 1 км (мин) 4.20 4.45 Плавание 500 м / 300 м (мин) 13.00 13.30 Лыжная гонка на 5 км (мин) 28.00 29.00

Кстати, о женщинах Они тоже могут служить в армии по контракту. Требования – те же, что и к мужчинам, только нормативы по физподготовке полегче

Куда обращаться? Военкоматы по месту жительства