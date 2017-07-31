Позвонил коллектор – не бросай трубку

С 1 января этого года вступил в силу «Закон о коллекторах», в соответствии с которым надзор за этой сферой предпринимательской деятельности перешёл к судебным приставам. За это время в управление Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области поступило около четырёхсот обращений от граждан с жалобами на действия коллекторов, но лишь по двум из них составлены протоколы об административном правонарушении.

В одном случае должностное лицо, представляющее коллекторскую организацию, постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга было привлечено к административной ответственности и уплате штрафа. За то, что работник коллекторского агентства более двух раз в день звонил должнику, требуя уплаты долга, ему самому придётся выплатить штраф в пять тысяч рублей. По закону коллектор может звонить должнику не чаще одного раза в день, но не более двух раз в неделю, или восьми раз в месяц. В другом случае Арбитражный суд Свердловской области своим определением привлёк юридическое лицо к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

Как пояснила и. о. руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области Елена Сидорова, чаще всего жалобы остаются без результата по вине самих жалобщиков: они не могут предоставить детализацию звонков, СМС-сообщений, по которым можно было бы судить о допущенных со стороны коллекторов нарушениях. Иногда просто потому, что сразу бросают трубку и такой звонок не фиксируется.

– Расшифровка телефонных звонков позволит установить, что действительно в течение недели один и тот же абонент звонил вам и беспокоил. В ней указывается, сколько длился звонок. Поэтому в таких случаях надо выслушать обращение должностных лиц коллекторских организаций полностью, также это касается звонков с автоинформатора, – поясняет Елена Сидорова.

Кстати, взять такую детализацию у своего сотового оператора владельцу телефона намного легче и быстрее, чем если бы эти данные стали запрашивать приставы. По словам Елены Сидоровой, в Свердловской области зарегистрировано семь коллекторских организаций, в России – 138, и многие из них имеют филиалы в нашем регионе.