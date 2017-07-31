Трезвое решение нетрезвого вопроса

Всё так хорошо начиналось, а закончилось, как мы все знаем, в «трезвывателе». Один из героев фильма «Осенний марафон», профессор из Дании, трезвенник, ведущий здоровый образ жизни, вдруг в России стал «алкачом». Фото: Кадр из фильма «Осенний марафон»

Об этом заявил главный психиатр-нарколог РФ Евгений Брюн в интервью сетевому изданию м24.ру. Как он сказал, сейчас прорабатываются юридические аспекты инициативы: необходимо решить, при каких учреждениях будут организованы вытрезвители – в системе МВД, как раньше, или в системе здравоохранения. Это будут решать регионы сами.

Интервью довольно обширное, но местами Брюн противоречит сам себе. В одном месте говорит, что вытрезвители будут созданы в структуре наркологической службы, а в другом – регионы сами решат, где они будут, в МВД или в системе здравоохранения. Открытым остаётся и вопрос – это на время чемпионата или навсегда? Но в главном Брюн абсолютно прав: «В преддверии чемпионата мира по футболу в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения в обязательном порядке. Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики. Например, за время проведения Кубка Конфедераций более 600 человек были госпитализированы по разным поводам. В основном это соматические болезни были, но некоторые поводы были связаны и с опьянением».

Как это всё будет организовано у нас в Екатеринбурге, мы решили узнать у заинтересованных ведомств – полиции, скорой помощи, минздрава. И наткнулись на неожиданное нежелание даже обсуждать эту тему – настолько был запущен вопрос. Напомним, вытрезвители были широко распространены в СССР. В российскую эпоху их число постепенно снижалось, а к 2011 году в стране все такие государственные учреждения закрылись. И бедолагами, принявшими нечаянно на грудь или делающими это регулярно, никто толком не занимается. И полицейские, и скорая помощь просто отвозят их в больницы, в приёмный покой. А госпитализировать их некуда, даже если есть показания к госпитализации. Вот и лежат кто где до утра. А ведь среди них могут оказаться и буйные, о нападениях на медиков мы слышим регулярно.

И совсем не случайно ещё в марте этого года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что в России следует вернуть вытрезвители по аналогии с СССР, причём безотносительно к ЧМ-2018, а в принципе. Однако, по её словам, услуги этих специфических медицинских учреждений должны быть платными.

«Министерство здравоохранения поддерживает идею возвращения системы вытрезвителей. Ясно, что когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения, ему нужно обеспечить безопасность, чтобы он мог отрезвиться, чтобы с ним в этом состоянии не произошло никаких несчастных случаев», – цитировал Интерфакс Скворцову. Но по мнению министра, после того как услуга по «вытрезвлению» будет оказана, попавший в вытрезвитель должен оплатить учреждению все расходы.

Сложившуюся ситуацию нам разъяснил главный нештатный нарколог области Олег Забродин:

– Вопрос о возрождении вытрезвителей дискутируется довольно давно, а инициатором выступает и МВД, хотя они первыми отказались от них в ходе реформы, как и от столов находок, например. В 2011 году все они приказали долго жить. Я считаю, что они должны быть. Есть такая категория людей, которые часто бывают в общественных местах в такой стадии опьянения, что не могут передвигаться, но в медицинской помощи не нуждаются. Вот для этой категории на время ЧМ-2018 в Екатеринбурге и будут выделено 30–40 мест в наркологических отделениях. В областном министерстве здравоохранения есть всё необходимое, чтобы оказать помощь людям в состоянии тяжёлой и средней тяжести опьянения. В лёгкой степени опьянения госпитализировать никого не будем. А если возрождать вытрезвители, то не в системе здравоохранения, а как вариант социальной помощи. Если госпитализировать на наркологические койки – дорогое удовольствие для бюджета будет, 1,5–3 тысячи рублей в сутки…

К истории вопроса Первый в России «приют для опьяневших» открыли в Туле в 1902 году. Кучер подбирал пьяных на улице и отвозил к фельдшеру. Их отпаивали огуречным рассолом, кормили, а зимой ещё и снабжали одеждой и обувью. Вскоре такие приюты появились в большинстве крупных городов, но после 1917 года были закрыты. Первый советский вытрезвитель, который открылся в 1931 году в Ленинграде, находился в управлении Наркомздрава, а в 1940 году такие учреждения передали в ведение НКВД СССР (впоследствии – МВД СССР). Клиентов заведений стали наказывать штрафом, а справка о пребывании в вытрезвителе служила основанием для лишения премий и льготных путёвок и ставила крест на партийной карьере. В постсоветское время обсуждался вопрос о передаче медвытрезвителей из милицейского подчинения в ведение Минздрава, но переподчинения так и не произошло. В 2010 году указом тогдашнего Президента РФ Дмитрия Медведева юридически медвытрезвители перестали существовать как специальные учреждения внутренних дел, но средства на их содержание выделялись. К середине октября 2011 года все специализированные медицинские вытрезвители на территории страны были закрыты. Сейчас лица в тяжёлом алкогольном опьянении или алкогольной коме доставляются сотрудниками скорой медицинской помощи в больницы. В тему В настоящее время вытрезвители продолжают действовать в Беларуси, Казахстане, Чехии и Польше. В Германии открыты специальные «камеры для протрезвления» при полицейских участках и клиниках. В феврале 2015 года вытрезвитель для несовершеннолетних был создан в помещении детского приюта в Таллине (Эстония). Кстати Челябинск стал пятым городом в стране, где после шестилетнего перерыва появился вытрезвитель. К подобной практике уже вернулись в Уфе, Казани, Саранске и Нижнем Новгороде.