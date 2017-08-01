Круг свердловчан, имеющих право на бесплатную путёвку в санаторий, расширился

С начала августа круг получателей льготных путёвок на санаторно-курортное лечение в Свердловской области расширился. Фото: Павел Ворожцов

На прошлой неделе «ОГ» опубликовала изменения, внесённые в закон «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». Поправки инициированы главой региона Евгением Куйвашевым.

До внесения поправок областной закон предусматривал дополнительную льготу для женщин — участниц Великой Отечественной войны, не имеющих инвалидности, тружеников тыла и лиц, награждённых орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. Они имели право один раз в два года, при наличии медицинских показаний, получить бесплатную путёвку на санаторно-курортное лечение. А в случае отказа от путёвки могли получить денежную компенсацию в размере одной тысячи рублей. Этой привилегией в регионе пользовались 2350 человек.

Как получить льготу? Для получения этой меры соцподдержки нужно обратиться с заявлением в Управление социальной политики по месту жительства. К заявлению необходимо приложить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и удостоверение, дающее право на льготу. Кроме того, нужно приложить справки, подтверждающие наличие медицинских показаний для прохождения санаторно-курортного лечения (за этими справками следует обратиться к лечащему врачу). Все собранные документы можно подать через многофункциональный центр или направить их в электронном виде. В последнем случае копия каждого документа должна быть заверена электронной подписью.

— Глава региона предложил расширить круг получателей данной меры социальной поддержки, распространив её на не имеющих инвалидности бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, — отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, выступая на заседании Законодательного собрания региона. — Ещё одно принципиальное изменение — увеличить до двух тысяч рублей размер денежной компенсации вместо получения путёвки.

По словам министра, на Среднем Урале проживает 411 бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Дополнительные расходы областного бюджета с учётом принятых изменений в 2017 году составят 1,9 миллиона рублей.

Комментарий Юрия Судакова, председателя Совета ветеранов Свердловской области:

— Я обеими руками за то, чтобы бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получали дополнительные льготы. Важно только, чтобы принятые решения подкреплялись финансовыми ресурсами. В то же время хочется, чтобы парламентарии обратили внимание и на другие моменты, связанные с льготами для ветеранов. Прежде всего, назревает вопрос о транспортных льготах. Осенью в Екатеринбурге хотят ввести повременную оплату проезда. Между тем с 1 июля в городе сократилось количество единиц общественного транспорта, при этом городские власти утверждают, что промежутки между рейсами будут меньше. Я сам постоянно пользуюсь автобусами и троллейбусами и убеждаюсь, что этого не происходит. Представьте, что ветерану необходимо обратиться за помощью в госпиталь на Широкой Речке, и он добирается туда из отдалённого района с двумя или тремя пересадками. Разве он уложится в 30 минут? Далеко не все медицинские, социальные и прочие учреждения, а также магазины, которыми пользуется ветеран, находятся в шаговой доступности. Соответственно, денежная компенсация, которую получает человек, не будет покрывать расходы на проезд.

Кроме того, необходимо поднять вопрос о тружениках тыла, которые получили статус ветерана Великой Отечественной войны. Нужно, чтобы они имели не только удостоверения, но и все социальные льготы, которыми пользуются ветераны войны, ведь если бы не было тыла, не было бы и Победы. На мой взгляд, нашему Законодательному собранию следует выйти с такой инициативой на федеральный уровень. А также с инициативой о том, чтобы городу Екатеринбургу за трудовые заслуги в военные и послевоенные годы присвоить звание «Город трудовой славы». Региональным центрам такое звание присваивается указом Президента России. Что касается Каменска-Уральского, Первоуральска, Полевского и других муниципалитетов, им такое звание можно присвоить на уровне области. Никаких финансовых затрат для этого не потребуется, а ветераны, которых с каждым днём всё меньше, почувствуют, что их труд оценён по заслугам.