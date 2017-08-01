Топ-5 авто: самые быстрые, экономичные и продаваемые

Аналитики составили списки самых быстрых, экономичных и продаваемых автомобилей в России*.
Безусловно, что такие рейтинги весьма приблизительны, так как у каждой марки есть несколько модификаций. Наш автоэксперт Максим Едрышов, представитель Федерации автовладельцев России по Свердловской области, прокомментировал данные аналитиков:
— Поскольку рейтинг продаж только по иномаркам, в них нет Лады Гранты — а она очень хорошо идёт в этом отношении. Можно сказать, на первом месте, а потом уже Hyundai Solaris и KIA Rio. Очень хорошо продаются Лада Веста и Лада xTreil, последний не так резво, потому что подороже. Очевидно, что АвтоВАЗ по продажам набирает обороты.
*Источники: журнал «За рулём», портал «Автостат», портал «Autonews»
Рейтинг
Самые продаваемые иномарки в России (за первое полугодие)
- KIA Rio (46,2 тыс. шт.).
- Hyundai Solaris (32,7 тыс. шт.).
- Hyundai Creta (24,1 тыс. шт.).
- Volkswagen Polo (21,7 тыс. шт.).
- Renault Duster (19,8 тыс. шт.).
Самые экономичные авто (с расходом топлива до 6 литров на 100 км по городу)
- Toyota Prius (дизель, 2,9 л/100 км).
- V40 Cross Country (4,6 л/100 км).
- Smart Fortwo (4,9 л/100 км).
- Kia Picanto (5,6 л/100 км).
- Nissan Qashqai (дизель, 5,6 л/100 км).
Самые быстрые авто (мощностью не более 100 л.с.)
- Skoda Rapid (разгон до 100 км/ч за 11,4 секунды).
- Datsun (on-DO и mi-DO) (разгон до 100 км/ч за 11,5 секунды).
- Smart Fortwo (разгон до 100 км/ч за 11,5 секунды).
- Renault Logan (разгон до 100 км/ч за 13 секунд).
- Renault Sandero (разгон до 100 км/ч за 14,5 секунды).
- Опубликовано в №139 от 2.08.2017