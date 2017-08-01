Топ-5 авто: самые быстрые, экономичные и продаваемые

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Аналитики составили списки самых быстрых, экономичных и продаваемых автомобилей в России*.

Безусловно, что такие рейтинги весьма приблизительны, так как у каждой марки есть несколько модификаций. Наш автоэксперт Максим Едрышов, представитель Федерации автовладельцев России по Свердловской области, прокомментировал данные аналитиков:

— Поскольку рейтинг продаж только по иномаркам, в них нет Лады Гранты — а она очень хорошо идёт в этом отношении. Можно сказать, на первом месте, а потом уже Hyundai Solaris и KIA Rio. Очень хорошо продаются Лада Веста и Лада xTreil, последний не так резво, потому что подороже. Очевидно, что АвтоВАЗ по продажам набирает обороты.

*Источники: журнал «За рулём», портал «Автостат», портал «Autonews»

Рейтинг Самые продаваемые иномарки в России (за первое полугодие) KIA Rio (46,2 тыс. шт.).

Hyundai Solaris (32,7 тыс. шт.).

Hyundai Creta (24,1 тыс. шт.).

Volkswagen Polo (21,7 тыс. шт.).

Renault Duster (19,8 тыс. шт.). Самые экономичные авто (с расходом топлива до 6 литров на 100 км по городу) Toyota Prius (дизель, 2,9 л/100 км).

V40 Cross Country (4,6 л/100 км).

Smart Fortwo (4,9 л/100 км).

Kia Picanto (5,6 л/100 км).

Nissan Qashqai (дизель, 5,6 л/100 км). Самые быстрые авто (мощностью не более 100 л.с.) Skoda Rapid (разгон до 100 км/ч за 11,4 секунды).

Datsun (on-DO и mi-DO) (разгон до 100 км/ч за 11,5 секунды).

Smart Fortwo (разгон до 100 км/ч за 11,5 секунды).

Renault Logan (разгон до 100 км/ч за 13 секунд).

Renault Sandero (разгон до 100 км/ч за 14,5 секунды).