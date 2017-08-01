Общество 1 августа 2017, 18:34

Топ-5 авто: самые быстрые, экономичные и продаваемые

Фото: Владимир Мартьянов

Фото: Владимир Мартьянов

Аналитики составили списки самых быстрых, экономичных и продаваемых автомобилей в России*.

Безусловно, что такие рейтинги весьма приблизительны, так как у каждой марки есть несколько модификаций. Наш автоэксперт Максим Едрышов, представитель Федерации автовладельцев России по Свердловской области, прокомментировал данные аналитиков:

— Поскольку рейтинг продаж только по иномаркам, в них нет Лады Гранты — а она очень хорошо идёт в этом отношении. Можно сказать, на первом месте, а потом уже Hyundai Solaris и KIA Rio. Очень хорошо продаются Лада Веста и Лада xTreil, последний не так резво, потому что подороже. Очевидно, что АвтоВАЗ по продажам набирает обороты.

*Источники: журнал «За рулём», портал «Автостат», портал «Autonews»

Рейтинг

Самые продаваемые иномарки в России (за первое полугодие)

  • KIA Rio (46,2 тыс. шт.).
  • Hyundai Solaris (32,7 тыс. шт.).
  • Hyundai Creta (24,1 тыс. шт.).
  • Volkswagen Polo (21,7 тыс. шт.).
  • Renault Duster (19,8 тыс. шт.).

Самые экономичные авто (с расходом топлива до 6 литров на 100 км по городу)

  • Toyota Prius (дизель, 2,9 л/100 км).
  • V40 Cross Country (4,6 л/100 км).
  • Smart Fortwo (4,9 л/100 км).
  • Kia Picanto (5,6 л/100 км).
  • Nissan Qashqai (дизель, 5,6 л/100 км).

Самые быстрые авто (мощностью не более 100 л.с.)

  • Skoda Rapid (разгон до 100 км/ч за 11,4 секунды).
  • Datsun (on-DO и mi-DO) (разгон до 100 км/ч за 11,5 секунды).
  • Smart Fortwo (разгон до 100 км/ч за 11,5 секунды).
  • Renault Logan (разгон до 100 км/ч за 13 секунд).
  • Renault Sandero (разгон до 100 км/ч за 14,5 секунды).
  • Опубликовано в №139 от 2.08.2017 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (1 августа)


Мэр Верхней Туры получил четыре года колонии

«Реальный театр»

«Реальный театр»