Яблоки в шурпе и в кадушках

Самое распространённое блюдо из яблок — шарлотка. Фото: Наталья Дюрягина

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Если шарлотка и сок из яблок уже надоели, то всегда можно попробовать новые сочетания вкусов и рецепты блюд из этого фрукта. Тем более что большинство из них, по словам шеф-повара и руководителя екатеринбургской кейтеринговой компании «Ваш обед» Шакира Юлдашева, не так уж сложны в приготовлении.

Шурпа с яблоками и курицей. Шурпа — заправочный суп или мясной бульон, наиболее распространённый на мусумальманском Востоке. Непременные ингредиенты блюда — мясо (баранина, говядина или птица) и овощи (морковь, картофель, лук), которые могут как предварительно обжариваться, так и нет. Но Шакир Юлдашев любит шурпу из курицы с добавлением кислых яблок, делающих суп пикантнее. Также в шурпу добавляют айву, абрикосы, сливы и обязательно много зелени и пряностей.

Яблочная долма. Для этого рецепта, по словам шеф-повара, надо взять кислые или кисло-сладкие яблоки, вынуть из них мякоть, начинить мясным фаршем с рисом и специями и запечь в духовке. С соусом же долма будет ещё вкуснее.

Маринованные яблоки. В таком виде фрукт любого сорта станет отличным гарниром к дичи: достаточно замариновать его в свекольном соке с яблочным уксусом и сахаром. Для кисло-сладкого маринада также понадобится чёрный перец горошком, корица, кардамон и бадьян.

Мочёные яблоки. Этот способ приготовления яблок в кадушках и бочках использовался издавна на Руси, когда ещё не было стерилизации. Хранились же фрукты в таком виде всю зиму за счёт образующейся молочной кислоты. Вкус у мочёных яблок, сохраняющих все полезные свойства, необычен и приятен, поэтому их приготовление по старинным рецептам, по мнению екатеринбургского шеф-повара, понравится многим. Для этого надо соблюсти нужные пропорции соли, сахара и пряностей для рассола и время выдержки, а после хранить готовый продукт в прохладном месте. На ведро яблок берут обычно 300–400 граммов сахара и 3 столовых ложки соли.

ЛАЙФХАК ОТ ШЕФ-ПОВАРА Кожуру, счищенную с яблок, особенно с зелёных, необязательно выбрасывать. Шакир Юлдашев советует высушить её, а затем сделать из неё пудру, которой можно посыпать разные блюда перед подачей. ОПРОС «ОГ». Какие блюда из яблок любят уральцы? Татьяна НОВИКОВА, главный врач-диетолог Свердловской области: Очень люблю яблоки, печённые в духовке, — такое блюдо можно есть всем. К тому же при этом способе приготовления в яблоках, являющихся профилактическим средством от многих болезней, сохраняются все полезные вещества и микроэлементы. Олег АНАНЬЕВ, ресторатор: Любимое блюдо из яблок — шарлотка, в частности, по-нормандски. В отличие от обычного варианта, в неё кроме нарезанных яблок добавляются яблочное пюре и сливки. Станислав БЕЛОГЛАЗОВ, фотограф и фотопутешественник: Готовлю нечасто, но люблю делать запечённые яблоки с мёдом. Иногда можно шарлотку испечь, а дома или в дороге хорошо порезать яблоки в чай вместо лимона, да побольше.