Секрет сбалансированного «питания»

От заправки почвы питательными веществами ао время посадки яблони зависит будущий урожай. Фото: Рудольф Грашин

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Для того чтобы получить высокий урожай яблок хорошего качества, необходимо правильно удобрять и подкармливать плодовое дерево. Как это следует делать, рассказала Татьяна Слепнёва, директор Свердловской селекционной станции садоводства.

— Как правило, яблоню удобряют при посадке. Верхний плодородный слой снимается, посадочная яма заправляется перегноем и чернозёмом, вносятся минеральные удобрения. Поскольку азотные удобрения вызовут активный рост наземной части растения, лучше воспользоваться фосфорно-калийными. В посадочную яму закладывают 0,4–0,8 кг суперфосфата, 0,4 кг калийных удобрений и около 200 граммов молотого известняка. Туда же добавляется ведро перегноя и три ведра торфа. После этого на дне посадочной ямы формируется холмик, на который устанавливается саженец и аккуратно засыпается землёй. Важно не заглублять корневую шейку дерева. После саженец надо обильно полить. Не забудьте привязать деревцо к колышку, чтобы оно не надломилось.

По словам Татьяны Николаевны, благодаря правильному внесению удобрений при посадке яблоня не будет нуждаться в подкормках от 2 до 5 лет.