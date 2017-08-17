Общество 17 августа 2017, 05:01

Зонтичные, плакучие, шаровидные

Анастасия Норина
Декоративными яблонями украшен сквер возле драмтеатра в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

Декоративными яблонями украшен сквер возле драмтеатра в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.



Каждому садоводу хочется, чтобы его участок выглядел по-королевски. В погоне за красотой дачники воплощают самые немыслимые идеи и даже нанимают специалистов для создания единой концепции участка. Однако не нужно быть ландшафтным дизайнером, чтобы нарядить свой сад. Декоративные яблони на протяжении долгого времени остаются самым популярным украшением.

Процесс посадки и выращивания таких деревьев ничем особенным не отличается от способа возделывания плодовых сортов. Наоборот, декоративные яблони хороши тем, что они не только обладают изящным внешним видом, но и гораздо менее прихотливы. У обычных яблонь вынос минеральных веществ происходит вместе с урожаем. Поэтому плодоносные деревья требуют подкормки. Для декоративных яблонь достаточно того количества удобрений, которое было заложено в посадочную яму.

— На Урале было выведено несколько сортов декоративной яблони, но в размножении популярны в основном Газонная зонтичная краснолепестная и Шаровидная. Крона первой имеет плоскую форму в виде зонтика. Листья у неё после распускания весной имеют тёмно-красный оттенок. Плоды созревают размером приблизительно с вишню и в пищу не годятся. Не забывайте следить, чтобы у кроны не создавался второй ярус. Бывает, что над сформировавшейся шапкой выскакивает побег, он начинает увеличиваться в толщину, а нижний слой кроны затеняется и ветки подсыхают, — рассказывает старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Дмитрий Тележинский. — Ещё одна важна её особенность — невосприимчивость к парше.

Газонной зонтичной краснолепестной яблоне близка другая краснолистная форма — сорт Роялти. У него крона формируется не «зонтиком», а имеет, если так можно выразиться, плакучий вид: его создают спадающие вниз ветви. В отличие от Газонной её цветы имеют тёмно-красный оттенок. По всем остальным признакам она аналогична Газонной.

Что касается Шаровидной, то цвет её листвы — зелёный. И растёт она в виде небольшого дерева.

В основном декоративными яблонями интересуются владельцы больших участков и коттеджей, поскольку удовольствие это не из дешёвых.

  • Опубликовано в №150 от 17.08.2017 
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Областная газета Свердловской области

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