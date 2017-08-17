Яблоко — это фрукт? Не всегда

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

В символике яблоко считается знаком совершенства. Неудивительно, что это слово активно используют в качестве названий различные компании и организации.

Сегодня самое известное «Яблоко» — это, конечно, американская корпорация «Эппл», которая производит айфоны, айпады, «Макинтоши»… Но это не первая «яблочная» фирма.

Первыми слово «Яблоко» в качестве названия своей компании взяли участники группы «Битлз», когда в 1968 году создавали свой звукозаписывающий лейбл. Он называется «Эппл рекордс» и существует до сих пор. В начале 80-х «музыканты» предъявили «компьютерщикам» претензии по поводу плагиата. Спор между компаниями был урегулирован только в 2007 году.

В нашей стране первое «Яблоко» появилось в 1978 году в Ленинграде. Это фолк-группа, солисткой которой является Марина Капуро.

В 1993 году в России возникла политическая партия «Яблоко», а спустя шесть лет на Украине появилась её «сестра» — партия «Яблуко». В 2007 году она, правда, была переименована в Партию свободных демократов.

А ещё яблоком (точнее — Большим яблоком) называют Нью-Йорк.