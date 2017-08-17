Урал — лаборатория яблок

Леонид Котов создал более 50 сортов яблони, сейчас ему 88 лет, но он продолжает вести научную работу на Свердловской селекционной станции садоводства. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

В средней полосе России на Яблочный Спас, который приходится на 19 августа и будет отмечаться на этой неделе, садоводы уже снимут первые плоды. На Среднем Урале с яблоневых деревьев снимать урожай рано, первый сбор летних яблок пойдёт в лучшем случае через неделю. Чем ещё характеризуется наша уральская яблоня? Об этом мы решили поговорить с известным свердловским селекционером Леонидом КОТОВЫМ.

Нет худа без добра

— Леонид Андрианович, какой нынче ожидается урожай яблок?

— В этом году у нас все яблони цвели, от самой нижней веточки до верхушки — такой был обильный цвет! Все сады в области были белы от цветущих яблонь. Но в самый разгар цветения в конце мая ударили заморозки — очень сильные заморозки, отмечали понижение температуры местами даже до минус семи градусов. Убило все цветки, мы практически остались без урожая. Лишь местами то, что цвело позднее, дало урожай. А год вообще мог быть урожайным на яблоки, но помешали морозы.

— А есть ли какая-то логика в чередовании урожайных на яблоки годов и неурожайных?

— Такая логика есть, называется это периодичностью плодоношения. Как правило, бывает так: если яблоня даёт чрезвычайно большой урожай, то дерево настолько истощается, что у него не хватает энергии заложить плодовые почки для будущего года, и мы остаёмся без урожая на следующий год. Но большинство сортов, выведенных на Свердловской селекционной станции садоводства, не имеют периодичности, они плодоносят ежегодно, если, как нынче, не попадают под заморозок. Кстати, то, что урожай нынче слабый, имеет и положительную сторону: раз у деревьев сейчас избыток питательных веществ, то они заложат для будущего урожая больше плодовых почек — на будущий год можно ожидать обильный урожай яблок.

Как создаются сорта

— А вы давно занимаетесь селекцией яблони?

— Я приехал сюда в конце 1950 года — вот с тех пор.

— За что любите её?

— Разве можно не любить? Яблоневый сад хорош во все времена года. Яблоня создаёт хорошее настроение, даёт нам много витаминов, известный биохимик и физиолог растений Леонид Иванович Вигоров вообще считал, что уральские яблоки благодаря чрезвычайной своей витаминности имеют лечебное значение, и это справедливо.

— Как создавались сорта?

— Задачи селекционер ставит себе сам. Самые первые сорта — Серебряное копытце, Дачная, они до сих пор пользуются популярностью. А потом была очень большая работа по созданию иммунных, то есть не восприимчивых к парше сортов яблони. Весь мир страдает от этой опасной болезни яблони. Например, в Западной Европе климат мягкий, яблоня там растёт быстро, даёт большой урожай, но ещё быстрее растут и размножаются вредители и болезни этой культуры. И вот они, бедолаги, от 18 до 32 раз за лето опрыскивают сады пестицидами от парши. Из-за этого в плодах неизбежно накапливается остаточное количество этих ядов, и этот урожай они до санкций везли к нам.

На Урале нам первым удалось создать иммунные к парше сорта яблони — Благая весть, плоды которой имеют отличный вкус и лежат до нового урожая. Первоуральская — сорт назван так не по имени города Первоуральска, а потому, что это первая на Урале устойчивая ко всем пяти известным в мире расам парши яблоня. У неё очень крупные плоды, они прекрасно хранятся до середины лета. Садоводы даже сейчас приходят к нам и угощают великолепными плодами этих сортов прошлогоднего урожая. Это я назвал позднезимние два сорта. Из летних, недавно выведенных — Аксёна, плоды тоже крупные, прекрасно окрашенные, тоже сорт устойчив ко всем пяти расам парши. Очень любим в народе.

Во всём виноват климат

— А есть ли самое выдающееся по вкусовым качествам яблоко на Урале?

— В 1992 году в Крыму проходила большая конференция селекционеров по яблоне, была устроена дегустация коллекции ВИР (Всесоюзного института растениеводства), для которой отобрали самые лучшие сорта. Где они могут расти? Конечно же, в Крыму, в Молдавии, на Северном Кавказе. Я тоже так думал, но решил съездить. С трудом достал билет на самолёт, в самый последний момент забежал в сад селекционной станции садоводства, сорвал яблоки трёх сортов. Прилетел туда — там громаднейший зал, горы самых лучших яблок, все крупные, красавцы. Вот это да! Попросил у организаторов три тарелочки для моих яблок, разложил их. Один из сортов — Краса Свердловска, тоже очень хорошее яблоко. Но подумал тогда, если напишу в названии слово «Свердловск» — кто будет пробовать какие-то уральские яблоки. Решил замаскировать: написал номер 1, номер 2, номер 3. Целую неделю шли дегустации вперемежку с докладами. Комиссию создали помологическую, больше ста человек, чтобы оценить представленные сорта. В результате объявляют: первое место получил какой-то номер 1. Я чуть со стула не упал. Второе место — лучший американский сорт Голден Делишес. Третье — какой-то номер 3. Первый — это Краса Свердловска, номер три — Персиянка.

— А как это возможно?

— У нас климат настолько необычный — настоящая почвенно-климатическая лаборатория, какой нет в мире, поэтому наши сорта занимают первое место по зимостойкости, первое место по вкусу, содержание витаминов в наших плодах выше, чем в европейских. Сама природа не даёт здесь отбирать посредственные формы. Правда, некоторые наши посредственные сорта попали в южных регионах в отличники. Так случилось с сортом Степная, который на юге Челябинской области, где на 2 градуса теплее, стал очень популярным.

Зимняя краса

— У многих садоводов в урожайные годы проблема: что делать с яблоками? Дайте совет.

— Просто большую часть сада надо отдавать сортам зимнего срока созревания и стараться сохранять их плоды как можно дольше. Из зимних сортов — это всё та же Краса Свердловска, Исетское позднее, Благая весть, Свердловчанин. Треть сада можно отдать осенним сортам, и лишь меньшую — сортам летнего срока созревания, которые поспевают рано и хранятся недолго, создают тем самым проблемы для садоводов с их переработкой.

— А какой сорт у нас чемпион по лёжкости?

— Благая весть. У нас она лежит до нового урожая.