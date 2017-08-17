Экомаркет под ногами: семена и крупы для ЗОЖ

Салат с овощами, зелёной гречей и семечками льна – полезно и вкусно. Фото: Ирина Клейман

Сюжет Со вкусом

Всё о вкусной еде и людях, которые её создают.

В то время как повсюду рекламируют добавки и витамины для здоровья и красоты, природа даёт нам целебные дары, которые просто грех не использовать. В меню тех, кто придерживается здорового питания, появляются новые крупы и полезные семена, которые раньше широко не употреблялись. Зачем и с чем это едят, мы спросили у специалиста по питанию.

Зелёная греча.Гречка, которую мы знаем с детства как натуральный продукт, на самом деле проходит мощную термическую обработку. Её пропаривают при высоких температурах, затем сушат и охлаждают. Сегодня считается, что зелёная, необработанная греча сохраняет в себе больше полезных веществ. Купить её можно в магазинах правильного питания и через Интернет.

– Она особенно популярна среди веганов и сыроедов. Зелёная греча – очень полезная и суперочистительная для организма. А ещё она проста в приготовлении и быстро насыщает, – говорит фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Екатерина Щуплякова.

С чем есть? Подходит для каш, салатов и гарниров. Очень нежный вкус – одним напоминает лесные орехи, другим – жареную картошку.

Чечевица. Как и все бобовые, она богата микроэлементами, особенно магнием, необходимым для полноценной работы сердца и нервной системы.

С чем есть? Коричневая чечевица при тепловой обработке даёт лёгкий ореховый аромат, её часто добавляют в тушёное мясо и запеканки, а также в салаты. Красную чечевицу используют в азиатской кухне. Из чечевичной муки пекут вегетарианский хлеб и пирожки.

Кокос.Но для наших широт кокос давно не в диковинку. Раньше его чаще использовали в кондитерских целях, сейчас кокосу нашли более широкое применение. По словам Екатерины Щупляковой, мякоть кокоса в сушёном виде способствует нормализации работы кишечника, выведению из организма шлаков и токсинов. Сушёную мякоть кокоса также используют в качестве противовирусного и антибактериального средства.

С чем есть? Из кокосовой стружки получается вкусная каша. Выбирать при этом стоит стружку без сахара – такая продаётся в магазинах правильного питания.

Кунжут и лён.Льняные семена обладают противовоспалительным и обволакивающим действием. В них содержится очень много слизи и волокон, которые помогают восстановить слизистую желудка и микрофлору кишечника. Семя льна способствует лечению гастрита, язвы и помогает при отравлениях. Употребление кунжутных семечек улучшает состояние волос и ногтей, оказывает положительное воздействие на состав крови.

С чем есть? Добавлять можно во все блюда – только на пользу пойдёт: и полезно, и вкусно.