Как стать шоколатье в Екатеринбурге

На мастер-классе в «Шоколадкино» можно отлить сувенирный шоколад с памятником Де Геннину и Татищеву. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Со вкусом

Всё о вкусной еде и людях, которые её создают.

В Екатеринбурге в этом году открылся первый в России клуб шоколада, где можно не только полакомиться сладостями в режиме кафе, но и самому научиться их готовить.

От «Рукоделкино» к «Шоколадкино»

– Мы с мужем уже 12 лет содержим магазин «Рукоделкино», – рассказывает хозяйка шоколадного клуба Мария Котляр. – Там можно не только купить товары, необходимые для творчества, но и на различных мастер-классах научиться шить, вязать, лепить… И когда однажды на выставке в Москве я увидела машину, которая льёт шоколад, то подумала, что можно расширить диапазон и начать учить людей делать шоколад.

Идея «мучила» Марию несколько лет и в этом году её наконец-то удалось реализовать: магазин-клуб, который – по аналогии с «Рукоделкино» – получил название «Шоколадкино», открылся в марте.

Чтобы научить людей готовить то, что они обычно покупают, в «Шоколадкино» не делают тайн ни из рецептов (некоторые из них распечатанные висят на стенах, о других можно спросить у продавцов), ни из технологий приготовления: с ними можно познакомиться на мастер-классах, часть из которых – бесплатная. Все необходимые ингредиенты можно купить здесь же – в магазине.

В этом и есть принципиальное отличие «Шоколадкино» от многочисленных бутиков шоколада, где просто продаются красивые и съедобные сувениры.

– Сейчас модно не просто пригласить гостей домой и накормить их, – считает Мария Котляр. – Сейчас многим важно угостить гостей чем-то необычным, но своим. А уж если к процессу можно подключить и гостей… У нас женщина праздновала 60-летие и призналась, что никогда не проводила свой день рождения так весело, как за лепкой конфет с подругами.

Один мастер-класс по приготовлению какого-то конкретного продукта, например, трюфелей, занимает всего два часа. И процесс настолько прост, что доступен даже детям.

Хотите хорошего шоколада – делайте его сами

Как рассказали «ОГ» в «Шоколадкино», в наших магазинах хорошего шоколада мало, поскольку он дорогой. Большинство из того, что лежит на прилавках, – это, так сказать, шоколадосодержащий продукт.

Особенно осторожно следует относиться к шоколаду с добавками – орехами, изюмом. Дело в том, что эти продукты стоят гораздо меньше, чем какао и, следовательно, удешевляют плитку примерно в два раза. Поэтому производители так охотно делают шоколад с наполнителями. Шоколадным бизнесом активно занимаются производители сухофруктов и орехов, которым некуда девать некондицию. Орехи, изюм, которые нельзя продать самостоятельно, но жалко выкинуть, заливают дешёвым шоколадом и продают по себестоимости. Так на прилавках появляется шоколад экономкласса.

Вывод? Очень простой: хотите есть хороший шоколад – делайте его сами. Это будет дороже, чем, например, купить «Альпен гольд», но зато гораздо вкуснее. И полезнее.

Как определить качество шоколада При выборе шоколада в магазине нужно прежде всего обращать внимание на состав и процент содержания какао-продуктов. Если их до 10 процентов – это не шоколад, а сладкая плитка. Хороший молочный шоколад содержит свыше 30 процентов какао. В тёмном шоколаде – какао от 50 до 70 процентов, а если ещё выше – то это уже горький шоколад. Если шоколад стоит значительно дешевле 150 рублей за 100 граммов – это серьёзный повод усомниться в его качестве. Чтобы проверить дома качество купленного шоколада, его можно попробовать растопить в микроволновке. Если шоколад почти не плавится – значит, он не из какао, а из более дешёвых пальмовых масел. Рецепт Коньячный трюфель от «Шоколадкино» Ингредиенты: Горький шоколад 460 г.

Сливочное масло 50 г.

Сливки (33%) 420 г.

Глюкозный или финиковый сироп 55 г.

Коньяк 20 г. Способ приготовления: Сливки с сиропом доведите до кипения, но не кипятите. Остудите до 80 градусов. Добавьте шоколад. Аккуратно из центра перемешайте. Когда шоколад полностью разойдётся, добавьте мягкое сливочное масло. Закройте крышкой и уберите в холодильник на 2–3 часа. Далее введите коньяк и ещё раз перемешайте. Теперь слепите из массы шарики и обваляйте их в какао-порошке или в вафельной крошке.